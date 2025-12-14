Sergio Ramos cierra su ciclo con Rayados de Monterrey; se despide de México con emotiva publicación

Ciudad de México.- De manera oficial, la etapa de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey y dentro del futbol mexicano ha llegado a su fin y, mediante una publicación en sus redes sociales, compartió un emotivo video en el cual expuso su sentir por el final de esta etapa en su carrera. El excapitán del Real Madrid lamentó el no haber podido conseguir el título con 'La Pandilla' y agradeció a toda la afición que lo recibió con los brazos abiertos.

Los Rayados figuraban entre los candidatos para convertirse en el monarca del Apertura 2025, aunque terminaron cayendo en las semifinales a manos de los Diablos del Toluca, quienes consiguieron avanzar por su posición en la tabla. Desde el inicio de la Liguilla había comenzado el rumor sobre la salida de Ramos al finalizar su participación en el torneo, lo cual se terminó concretando en los días siguientes.

#Deportes | OFICIAL: Sergio Ramos deja a Rayados de Monterrey y la Liga MX tras eliminación del Apertura 2025 ??https://t.co/TuNDMBbXEF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

A través del video que se publicó en su cuenta de Instagram y de X, Ramos envió un mensaje a todos sus seguidores mexicanos, asegurando que la eliminación de Rayados lo dejó inmerso en un ambiente de nostalgia, pues desde su arribo al país se puso como meta el lograr el campeonato. "Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí, de Monterrey".

Unos días un poco nostálgicos, porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa".

Así mismo, insistió en agradecer a los aficionados del Monterrey por el gran trato que recibió, además de asegurar que el equipo tiene todos los elementos para alcanzar la gloria en los próximos meses. "Una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro… agradecer a todo el país ese cariño que me han mostrado en cada detalle".

En los 10 meses que estuvo por México, Sergio Ramos alcanzó a disputar dos torneos de la Liga MX (Clausura 2025 y Apertura 2025), además de jugar el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. El exseleccionado español cerró su etapa con Rayados con 25 partidos y cuatro goles.

#Deportes | ¿Regresa a Europa? Sergio Ramos recibe ofertas de clubes grandes tras salir de Rayados de Monterrey ?uD83EuDD29https://t.co/qJk9pKsDhH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui