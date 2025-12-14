Tigres UANL buscan vencer al Toluca en la final y romper un récord de la Liga MX establecido en 1997

Ciudad de México.- Los Tigres de la UANL están a 90 minutos de alcanzar el noveno campeonato en su historia, luego de haber vencido a los Diablos del Toluca en el partido de ida con un gol único de Ángel Correa. En caso de que el conjunto regiomontano alcance la gloria, establecerá una marca en la Liga MX, la cual se encuentra vigente desde hace poco menos de 30 años.

Los felinos están siendo dirigidos por Guido Pizarro, que transicionó de jugador a estratega durante este mismo año, primero en interinato, supliendo a Veljko Paunovic, y luego se oficializó su permanencia en el banquillo, finiquitando su carrera como elemento activo. En su primer torneo, logró meter a los Tigres a la semifinal, siendo eliminados por el propio Toluca, que ahora enfrentan en la final del Apertura 2025.

#Deportes | Fernando Gorriarán 'amenaza' al Toluca previo a la final del Apertura 2025: "Vamos a partirnos la ma..." ?https://t.co/MQoKOpnEK1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

El estratega argentino de 35 años pudiera establecer una nueva marca del entrenador más joven en conquistar el cetro de la Liga MX, el cual se encuentra vigente desde hace 29 años. Pizarro, de 35 años, rompería la marca que estableció Luis Fernando Tena, cuando con 39 años comandó al Cruz Azul al título en el torneo Invierno 1997, récord que solo toma en cuenta la era de los torneos cortos del balompié mexicano.

El poseedor de la marca desde que se instauró el profesionalismo en México fue el estratega costarricense Rodolfo 'Butch' Muñoz, que hizo campeón al Club España en la temporada 1944-1945, cuando apenas tenía 32 años y cinco meses. Luego del estratega tico, Bora Milutinovic y Víctor Manuel Vucetich lograron alzar la copa con 36 años, uno de ellos con Pumas en 1980-1981 y el segundo con el León en la temporada 90-91.

Ciertamente, y dejando de lado el marcador global, los antecedentes que existen entre estos dos equipos en rondas de eliminación directa benefician a los Tigres, que tienen una hegemonía total dentro de las Liguillas sobre el Toluca. Los regios y Diablos se han cruzado en siete ocasiones, ganando seis de ellas los felinos y todas de manera consecutiva.

#Deportes | Diablos del Toluca vs Tigres UANL; dónde ver EN VIVO la definición del CAMPEÓN del Apertura 2025 ?uD83EuDD29https://t.co/paQ5oEKtIw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

La venganza para el equipo mexiquense llegó en la semifinal del Clausura 2025, donde terminó avanzando y de manera posterior alcanzó el título.

#Deportes | Toluca y Tigres se juegan el título de la Liga MX; antecedentes entre los finalistas del Apertura 2025 ?https://t.co/e0rePbMcjZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui