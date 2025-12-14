Tomateros de Culiacán se aferra a la primera posición del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad de México.- Con dos semanas por delante para que finalice la temporada 2005-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Tomateros de Culiacán sigue establecido en el liderato del standing, consolidándose como el mejor equipo de la segunda vuelta. Con el rendimiento en las jornadas recientes, la novena culichi disipó las dudas que surgieron tras los malos resultados sufridos en la primera vuelta.

Tomateros es el líder en solitario del circuito invernal mexicano; además, conforme avanzan los compromisos, logra aumentar la ventaja que hay con respecto a su más cercano perseguidor; Culiacán tiene 13 ganados y solo cuatro descalabros en la segunda mitad de la campaña. Por si fuese poco, los dirigidos por Lorenzo Bundy tienen cinco ganados de manera consecutiva y han logrado el triunfo en 10 de sus últimos 11 juegos.

Ya en la segunda posición se tiene un triple empate en récord, sinónimo de la igualdad que hay en el nivel de la LAMP; Jaguares de Nayarit es el que se encuentra en el puesto dos de la tabla, luego de conseguir 10 victorias y tener siete reveses. Con la misma marca se encuentran Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo, posicionados así por el run average.

Para los siguientes lugares, de nueva cuenta se encuentra con un triple empate, el cual se definió con el mismo criterio de los antes mencionados. Charros de Jalisco se queda con el quinto lugar, Yaquis de Obregón con la sexta posición y Algodoneros de Guasave es séptimo, todos ellos con marca de ocho laureles por nueve juegos perdidos.

Cañeros de Los Mochis no ha encontrado el despertar, pues en la primera vuelta estuvo peleando la cima y ahora está relegado hasta la octava posición tras haber ganado siete compromisos y, en contraparte, cuentan con 10 derrotas. Además, el equipo mochitense cuenta con cinco derrotas consecutivas, racha negativa que llega en la última parte de la temporada. Venados de Mazatlán es noveno con marca 6-11.

Tal y como ha sucedido a lo largo de la campaña, el Tucson Baseball Team se lleva el sótano, luego de haber conseguido tan solo cuatro triunfos y 13 descalabros. El nuevo equipo de la LAMP parecía haber tenido un despertar tras ganarle la serie a Jaguares, aunque volvieron a sufrir resultados adversos, complicando su salida de la última posición.

Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al 14 de diciembre Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Fuente: Tribuna del Yaqui