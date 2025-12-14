Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en búsqueda de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras dos compromisos llenos de cuadrangulares y batazos de poder, Yaquis de Obregón y Algodoneros de Guasave se disputarán la serie en el tercer juego en tierras sonorenses. Además de quedarse con la serie, el que resulte ganador durante la jornada del 14 de diciembre garantizará superar en el standing al rival, pues al momento los dos equipos se encuentran empatados con el mismo récord.

La victoria en el segundo encuentro en el Estadio Yaquis fue para Odrisamer Despaigne, quien lanzó por espacio de siete entradas en las que solo permitió una carrera y ponchó a cinco rivales; le siguieron Manuel Chávez, Cristian Alvarado y Giovanni Vargas. El descalabro se cargó para Saúl Vázquez, exlanzador de 'La Tribu'; el zurdo solo lanzó tres capítulos de seis imparables y cuatro carreras limpias.

La pizarra se inauguró en la parte baja del segundo rollo con par de cuadrangulares por parte de la ofensiva local: Roberto Valenzuela le puso número a la casa con un vuelacercas solitario y Víctor Mendoza completó el 'back to back', poniendo el dos por cero. De nueva cuenta, el 'Tito' Valenzuela produciría una más con un imparable y Santiago Chávez envió la cuarta al pentágono con un sencillo al jardín izquierdo.

Los Algodoneros se quitaron la blanqueada en la apertura de la quinta con un batazo de dos estaciones de Drew Avans, aunque la respuesta por Yaquis llegó de manera inmediata con otro cuadrangular, ahora de Sebastián Elizalde a la pradera derecha. Roberto Valenzuela concretó su buena jornada produciendo la séptima carrera para Obregón con un doblete y Leo Heras pondría el siete por dos definitivo con un sencillo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Algodoneros de Guasave

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Con el fin de ganar el encuentro y cortar una racha de dos series perdidas de manera consecutiva, Yaquis enviará a la loma a Brandon Brennan, que cuenta con marca de dos triunfos por una derrota y 5.28 de efectividad. La visita tiene como lanzador anunciado a Jorge Antonio Pérez, que aún busca su primera decisión de la temporada, aunque cuenta con una ERA elevada de 5.54.

Fuente: Tribuna del Yaqui