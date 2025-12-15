Brandon Brennan y Vladimir Gutiérrez ya no seguirán con los Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón siguen haciendo ajustes en su roster, previo al cierre de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Este lunes 15 de diciembre, el presidente del club de Cajeme, René Arturo Rodríguez, confirmó que dos piezas claves en el staff de abridores ya fueron liberadas del roster.

Se trata de Vladimir Gutiérrez y Brandon Brennan; el directivo, en entrevista para TRIBUNA, declaró que ambos peloteros ya no siguen en la Tribu, por lo que están en busca de nuevos extranjeros que se integren a la rotación de abridores. En el caso del cubano, fue liberado debido a que tiene una lesión que lo mantendrá fuera de actividad todo lo que resta de la temporada, mientras que el estadounidense ya no defenderá los colores de Yaquis por motivos de cansancio.

Estamos pasando por momentos de salud complicada en nuestros extranjeros, como es el caso de la salida de Vladimir Gutiérrez y Brandon Brennan. Uno se va por tema de cansancio y otro por una molestia en su brazo. En este momento ya no tenemos tiempo para poder recuperarlos; ahora tenemos que buscar a ese reemplazo".

Con la salida de estos dos lanzadores, ahora la rotación de Yaquis de Obregón queda conformada por Odrisamer Despaigne, Orlando Lara, Fernando Sánchez y Felipe González. Por otra parte, René Arturo comentó que la directiva está trabajando en la contratación de un nuevo extranjero que se pueda integrar a la rotación.

"Buscamos a ese inicialista que necesitamos para el juego ante Jaguares de Nayarit. Todavía tenemos tiempo para traer extranjeros que jueguen fuera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; estamos trabajando en esto", comentó el presidente del club Yaquis.

Cabe destacar que este mismo lunes, Brandon Brennan fue galardonado como el Pitcher de la Semana de la LAMP, distinción que logró tras sus dos últimas salidas, donde trabajó 12.0 capítulos, recibiendo solamente dos carreras, ponchó a ocho rivales y mantuvo una efectividad de 1.50. Mientras que Vladimir Gutiérrez, en cuatro juegos que tuvo en la actual temporada, terminó con una marca de una victoria, tres derrotas, una efectividad de carreras limpias de 3.97 y 16 ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui