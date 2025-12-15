Camila Zamorano ya tiene fecha y rival para su segunda defensa del título mundial peso Átomo

Hermosillo, Sonora.- Este 2025 fue histórico para Camila Zamorano, pues fue el año en el que se convirtió en la campeona mundial más joven de todos los tiempos con 17 años de edad. Ahora el legado de la hermosillense intentará aumentarse todavía más, pues en febrero tendrá una de sus pruebas más complicadas como profesional.

La 'Magnífica' volverá a la actividad el próximo 21 de febrero ante la peligrosa argentina Claudia 'C Cuatra' Ruiz, en el Gimnasio Unison, de Hermosillo. Esta será la segunda defensa del campeonato mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que realice la jovencita.

La sudamericana llegará a la capital de Sonora con una marca de siete victorias, dos descalabros y un empate, clasificada dentro del top 25 de su división, según el portal Boxrec. La pugilista de 28 años de edad se ganó la oportunidad de desafiar a Camila tras superar a Mercedes Rocio Reyna, el pasado 30 de agosto, donde conquistó los títulos South American Minimum y el de la Federación Argentina de Box. Por su parte, la mexicana mantiene una marca invicta de 13-0 con un nocaut. En su más reciente pelea venció por la vía de los puntos a la japonesa Sana Hazuki, el 25 de octubre en Hermosillo.

Camila Zamorano is the youngest current world champion in boxing aged just SEVENTEEN ?



The teenager was recently elevated to become the WBC atomweight champ and cemented her status by winning her first defence against Sana Hazuki on Saturday uD83DuDC51 pic.twitter.com/NJ9tbTH8EN — Ring Magazine (@ringmagazine) October 27, 2025

Cabe destacar que la de la 'H' se adjudicó el cinturón interino de peso átomo en junio pasado al derrotar por decisión a Mika Iwakawa, pero meses después el Consejo Mundial de Boxeo la nombró campeona mundial absoluta, ya que Rupprecht anunció su retiro del boxeo por motivos personales.

Por otra parte, debido a la gran exigencia que tendrá contra Claudia Ruiz, Camila ya abrió campamento de entrenamiento en su ciudad natal, al lado de su padre Eleazar Zamorano, quien ha sido su entrenador desde que ella debutó en el 'Deporte de los Puños'. Se espera que, al igual que este año, en el 2026, la tricolor se mantenga activa arriba del ring y defienda su cinturón para consolidarse como una de las mejores pugilistas que tiene actualmente el país.

Hasta el momento, 'La Magnífica' es la única boxeadora que ha sido anunciada para la cartelera del próximo 21 de febrero, pero se espera que clasificados del mundo, nacionales y talento regional formen parte de la prometedora velada que se realizará una vez más en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui