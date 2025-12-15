Cruz Azul tendría preacuerdo con exgoleador de River Plate, pero Boca Juniors entra a la pelea

Ciudad de México.- Tal parece que Cruz Azul tendría encaminado al que será su nuevo delantero de cara al Torneo Clausura 2026 y se trata del exfutbolista de River Plate, Miguel Borja. El colombiano es agente luego de terminar su vínculo contractual con El Millonario, aunque otro equipo grande de Argentina se quiere meter en la lucha por los servicios del goleador. Medios de aquel país señalan que en Boca Juniors también han mantenido contacto con el atacante.

De acuerdo con información recabada por el diario Olé, el cuadro Xeneize habría irrumpido con fuerza en las negociaciones entre Cruz Azul y Borja. La fuente indica que ya se tuvo un primer contacto entre el gigante argentino y el jugador de 32 años. Por su parte, el representante del atacante cafetero, Juan Pablo Pachón, habló con el mencionado medio y explicó que son varios los clubes que se han interesado por el fichaje de 'El Colibrí', como apodan al romperredes.

La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo", dijo el agente de Borja.

??uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDF2uD83CuDDFD Miguel Borja le confirmó a la dirigencia de River que tiene un PRE-ACUERDO CON CRUZ AZUL, ante los rumores de un posible traspaso a Boca.



Vía @GustavoYarroch. pic.twitter.com/5sqcKxHzb5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 15, 2025

Aunado a las declaraciones de Pachón, el periodista de ESPN Argentina, Gustavo Yarroch, reveló que Miguel Borja le habría confirmado a la dirigencia de River Plate que ya cuenta con un preacuerdo con Cruz Azul, respondiendo directamente a los rumores que lo vinculan a la escuadra Azul y Oro. Por otro lado, Adrián Esparza Oteo, corresponsal de TUDN e insider de La Máquina, reveló que Miguel Borja es un jugador que gusta bastante a la directiva celeste.

Habrá que ver cómo se desenvuelven las negociaciones por Miguel Borja, quien se encuentra en calidad de agente libre tras concluir su etapa con River Plate, equipo al que llegó en 2020 y con el que disputó 169 partidos, registrando 62 goles y 10 asistencias en 8 mil 612 minutos en el terreno de juego. En cuanto a la Copa Libertadores, Borja tiene 69 anotaciones defendiendo al cuadro millonario, Palmeiras, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional e Independiente de Santa Fe.

MIGUEL BORJA uD83CuDDE8uD83CuDDF4



Lo que les he mencionado desde hace varios días:



Es un jugador que gusta bastante en @CruzAzul , es opción real y hay contacto con él desde hace algunas semanas.



Jugador que quedó libre en River Plate.



Muchas posibilidades, veamos. pic.twitter.com/eBrC1RD29c — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui