El programa Lanzadores del Futuro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico llega al Estadio Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón se vistió de gala, al recibir al talento más destacado de la región, al ser la sede del programa Lanzadores del Futuro que organiza la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) junto a las Ligas Pequeñas de Beisbol de México.

En el inmueble se celebraron múltiples actividades con niños y niñas del Valle del Yaqui que buscan el sueño de ser peloteros profesionales. Entre las escuelas invitadas se encontraban la del ejido Francisco Javier Mina, mejor conocida como Campo 60, Tobarito, San José y Bácum.

Los jovencitos en el terreno de juego

Este programa se ha posicionado en los últimos años como una de las iniciativas de responsabilidad social y deportiva más importantes de la Liga Arco y junto con sus aliados comerciales, ya que tratan de inspirar, capacitar y acercar experiencias profesionales a las nuevas generaciones de jugadores.

Durante estas actividades, destacó la presencia del presidente de la LAMP, Salvador Escobar Cornejo, Leonardo Girón, Cruz del Castillo, director de marketing de Arco en México, José Luis Ortiz de Ligas Pequeñas de Beisbol de México y René Arturo Rodríguez, presidente del club Yaquis de Obregón.

Durante el evento, cada uno de los directivos les dedicó unas palabras de motivación a los jovencitos y les dejó claro que el día de mañana ellos podrían convertirse en las próximas figuras de los Yaquis de Obregón y del propio beisbol mexicano. A su vez, también se le hizo entrega de pelotas oficiales del circuito invernal del país a las escuelas en cuestión.

Los directivos lanzando la bola

Los peloteros mostraron sus habilidades en el campo, tanto en materia defensiva como a la ofensiva, donde igualmente los padres de familia pudieron ser parte de esta práctica e inclusive fueron invitados a pisar el terreno de juego y acompañar a los peloteros.

Cabe señalar que Ciudad Obregón es una de las ciudades de México que más peloteros ha visto debutar en Grandes Ligas, destacando nombres como Karim García, Alfredo Amézaga, Marco Estrada, Giovanny Gallegos, Héctor Velázquez, Miguel Aguilar, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui