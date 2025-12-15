Ilia Topuria denuncia presiones e intento de extorsión sobre presunto caso de abuso doméstico

Madrid, España.- El campeón invicto de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria (17-0), atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional, pero no precisamente en lo que se refiere al deporte, sino en el ámbito personal y judicial. A través de un comunicado en redes sociales, el luchado hispanogeorgiano denunció públicamente ser víctima de un presunto intento de extorsión, motivo que lo llevará a pausar su actividad deportiva durante el primer trimestre de 2026.

Según 'El Matador', la promotora encabezada por Dana White comprendió su situación actual, aunque optó por realizar una pelea por el título interino de la división de las 155 libras entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Luego de varios meses de especulación, Topuria salió aclarar los rumores y reveló que se enfrenta a acusaciones infundadas sobre malos tratos, con las cuales presuntamente buscan obtener una ventaja económica de su parte.

En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título. Algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente".

Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", se puede leer en el comunicado.

El doble campeón de UFC mencionó que todas las pruebas, incluidos audios, mensajes, testimonios y videos, se encuentran debidamente documentadas y ya fueron puestas a disposición judicial, no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación, sustracción de dinero y objetos personales, además de las amenazas recibidas. Además, el español-georgiano expresó que con esta decisión busca ser un ejemplo de protección para sus hijos.

A pesar de que en el escrito no se aclaró de dónde provienen estos ataques, la realidad es que desde hace varios comenzó a circular la versión de que Ilia Topuria y la empresaria de origen venezolano, Giorgina Uzcategui, se encuentran en trámites de divorcio. Este tipo de presiones de supuesto abuso doméstico a cambio de dinero fueron calificadas por 'El Matador' como "inaceptables", por lo que dijo no hará más declaraciones al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui