La Emirates NBA Cup tendrá un nuevo campeón en el T-Mobile Arena de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- Este martes 16 de diciembre se definirá al campeón de la Emirates NBA Cup 2025, que organiza la Asociación Nacional de Baloncesto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en el marco de la primera parte de su temporada regular y que, en su tercera edición, enfrentará a dos equipos que buscan reconstruirse para ser protagonistas en la NBA.

Por un lado están los New York Knicks, que no han levantado un trofeo de campeones desde 1972, cuando estaban entre sus filas jugadores como Phil Jackson, que en la ahora lejana década de los 90 llevó a los Chicago Bulls a ganar seis títulos y en el inicio del nuevo milenio repitió la hazaña, pero con los Lakers.

Los jugadores ya calientan la duela

Foto: TRIBUNA

Para llegar al encuentro titular, el conjunto neoyorquino dejó en el camino al Orlando Magic, que, a pesar de llegar como equipo sembrado en el número uno, cayó 132-120 frente a los Knicks, con una actuación memorable de quien se ha convertido en su máximo representante dentro de la duela, Jalen Brunson.

Por su parte, los Spurs, que hace rato dejaron de ser protagonistas en la postemporada de la NBA, también dieron la campanada al derrotar al equipo sembrado en la primera posición, OKC Thunder, 111-109 en un emocionante partido realizado en Las Vegas. El equipo que consiga el título se unirá a los Lakers de Los Ángeles que, de la mano de LeBron James (nombrado el MVP del partido), se alzaron con la primera copa al derrotar a los Indiana Pacers por marcador de 123-109.

En esa primera edición fueron reconocidos dentro del 'Primer Equipo' jugadores como Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Kevin Durant y Tyrese Haliburton. El año anterior, la quinteta ganadora fueron los Milwaukee Bucks, encabezados por Giannis, quienes dejaron fuera al OKC Thunder que, sin embargo, se llevó los máximos honores solo seis meses después al ganar su primer título de la NBA.

La Final de la NBA Cup podría cambiar de sede

Según información reciente, la NBA está considerando seriamente trasladar el partido por el campeonato fuera de Las Vegas la próxima temporada, luego del anuncio de la liga de que ya no se jugarán las semifinales en una sede neutral y, se vislumbra, que entonces tampoco el encuentro titular se realice en 'la ciudad del juego'. La razón sería que la NBA está preocupada por la falta de energía y entusiasmo, en comparación con los partidos de cuartos de final que se realizan en la cancha de alguno de los equipos participantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui