Los Blue Jays siguen armándose y firman a Tyler Rogers por tres campañas

Toronto, Canadá.- Los campeones de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays, siguen empecinados en reforzar sus debilidades de cara a la próxima campaña de MLB, por lo que finalizaron este lunes un contrato por tres años y 37 millones de dólares con el lanzador derecho Tyler Rogers, quien lanza de costado. El acuerdo incluye una opción para 2029.

Rogers, de 34 años, se convierte en la última incorporación de lanzadores por parte de los Blue Jays, quienes acordaron un contrato de siete años por 210 millones de dólares con Dylan Cease y otro de más de tres años por 30 millones con Cody Ponce. Los Blue Jays también adquirieron al relevista Chase Lee en un traspaso con los Detroit Tigers.

Welcome to the neighbourhood, Mr. Rogers uD83DuDE03 pic.twitter.com/rv19TSeZg8 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) December 15, 2025

Durante 2025, Rogers lideró las Grandes Ligas con 81 apariciones como lanzador para los San Francisco Giants y los New York Mets, que lo adquirieron el 30 de julio a cambio de los lanzadores José Buttó y Blade Tidwell, junto con el prospecto jardinero de ligas menores Drew Gilbert. Rogers lidera las Grandes Ligas con 403 apariciones y 406 entradas y un tercio de relevo desde 2020.

El serpentinero es todo un 'caballo de hierro'

En su paso por la Gran Carpa, Rogers tiene una efectividad de 2.76 en 420 partidos para San Francisco (2019-25) y los Mets. Los Blue Jays también anunciaron que pusieron en asignación al zurdo Justin Bruihl, para abrir una plaza en el roster para el recién llegado.

Bell llega a Minnesota

Este mismo lunes, los Minnesota Twins anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el resistente bateador ambidiestro Josh Bell, un contrato de un año y 7 millones de dólares, según una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque la finalización del acuerdo estaba pendiente de un examen médico.

Bell podría ayudar a los Twins a la ofensiva

De confirmarse el acuerdo, Bell recibirá un bono de firma de 250 mil dólares y un salario de 5.5 millones en 2026. El acuerdo incluye una opción mutua para 2027 con una compra de 1.25 millones de dólares para Bell, que también obtiene una suite de hotel durante los viajes por carretera.

Bell se proyecta para cubrir un vacío en la primera base y bateador designado con los Twins para su undécima temporada en las Grandes Ligas. Este año bateó .237 con 22 jonrones y 63 carreras impulsadas para Washington. El natural del área de Dallas ha jugado al menos 140 partidos en cada una de sus ocho temporadas completas en las Grandes Ligas, superando las 600 apariciones al bate en cinco ocasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui