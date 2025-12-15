Los Yaquis de Obregón buscan desplumar a los Águilas en su visita a Mexicali

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de regresar a la senda del triunfo en su pasada serie ante los Algodoneros de Guasave, los Yaquis de Obregón salen a carretera para sostener un duro encuentro ante los siempre difíciles Águilas de Mexicali, al ponerse en marcha la séptima semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el martes 16 de diciembre.

Ante los emplumados, la escuadra sonorense buscará recuperar ese ritmo ganador que lo llevó a consolidarse como el líder indiscutible de la primera mitad de la campaña, mismo que en este lapso complementario ha batallado para mantener.

Felipe González iría en el primer juego ante Mexicali

Sin embargo, la encomienda no es fácil, ya que el conjunto fronterizo se mantiene como uno de los mejores equipos y actualmente se ubica en el tercer puesto, con marca de 10-8, mientras que la novena obregonense marcha con números de 9-9.

Incluso, en la serie que sostuvieron ambos equipos en tierras sonorenses en noviembre pasado, los bajacalifornianos dieron gran pelea, aunque al final la balanza se inclinó a favor de la Tribu, que con ello hilvanó seis series consecutivas en la bolsa.

Todos estos ingredientes hacen que el duelo resulte de sumo cuidado para la tropa que dirige Gabe Álvarez, quien ha venido realizando un gran trabajo al frente de su escuadra y con miras a llegar muy lejos con los Yaquis.

Los abridores programados para la serie ante los emplumados serán el derecho Felipe González (4-1, 2.98 ERA), quien va en el duelo inaugural, y los zurdos Orlando Lara (4-2, 2.95 ERA) y Fernando Sánchez (2-1, 2.23 ERA) para los dos restantes.

En el resto de los compromisos que arrancan el martes, los Naranjeros de Hermosillo viajan a Nayarit para medirse a los Jaguares; los Algodoneros de Guasave serán anfitriones de los Cañeros de Los Mochis, al igual que los Charros de Jalisco, que recibirán a los Tomateros de Culiacán, y en duelo de sotaneros, los Venados de Mazatlán 'visitarán' al Tucson Baseball Team en el 'Teodoro Mariscal'.

Fuente: Tribuna del Yaqui