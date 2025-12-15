NFL: Se complica panorama para Green Bay; sufren la baja de jugador clave

Green Bay, Estados Unidos.- Los Green Bay Packers se encuentran en plena pelea por la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional; pero tendrán que hacerlo sin uno de sus estelares jugadores defensivos por lo que resta de la campaña 2025 de la NFL.

Este lunes, se dio a conocer que una resonancia magnética confirmó que el estelar defensivo, Micah Parsons, se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo, según informó una persona con conocimiento de los resultados de la prueba. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado los resultados, lo que dejará fuera a Parsons el resto de la temporada. El Informe Schultz fue el primero en informar los resultados de la resonancia magnética.

La lesión sin contacto ocurrió el domingo durante el tercer cuarto de la derrota de Green Bay por 34-26 en Denver, que rompió la racha de cuatro victorias consecutivas de los Packers y los sacó del primer puesto de la NFC Norte. Los Packers (9-4-1) visitarán a los Chicago Bears, líderes de la NFC Norte (10-4), el sábado.

Dicha lesión se produjo cuando Parsons, que ya había superado al tackle derecho Mike McGlinchey y perseguía al quarterback de los Broncos, Bo Nix, se detuvo y cayó al suelo. Parsons se agarró la rodilla mientras entrenadores y compañeros se acercaban para comprobar cómo estaba.

En una publicación en sus redes sociales este lunes, Parsons aseguró que "Puede que esté apartado, pero no estoy derrotado. Esta lesión es mi mayor prueba, un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Estoy profundamente agradecido con Green Bay y mis compañeros por su apoyo inquebrantable, amor y confianza durante esta temporada".

Parsons, de 26 años, logró 12 capturas y media en 14 partidos este año, convirtiéndose en el primer jugador en conseguir al menos 12 en cada una de sus primeras cinco temporadas en la NFL desde que la liga empezó a medirlo como estadística oficial en 1982.

Esta es la primera temporada de Parsons con los Packers, que enviaron sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027, así como al veterano liniero defensivo Kenny Clark, a Dallas para adquirirlo. Los Packers también le concedieron a Parsons un contrato de cuatro años y 188 millones de dólares con 136 millones garantizados, convirtiéndolo en el no quarterback mejor pagado de la liga.

Parsons es atendido por los médicos del club

Fuente: Tribuna del Yaqui