No van: México, Puerto Rico y Dominicana anuncian su retirada de la Serie del Caribe en Venezuela

Santo Domingo, República Dominicana.- En una noticia que ya se veía venir, este lunes 15 de diciembre de 2025, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) dio a conocer que la Serie del Caribe Venezuela 2026 se encuentra en peligro, ya que algunos países, entre ellos México, decidieron bajarse del barco.

A través de la Asamblea General Extraordinaria que se celebró este mismo día, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México detallaron de manera oficial que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

uD83DuDD25 Las ligas de béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaron que no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026 que está programada a celebrarse del 1 al 7 de febrero en Venezuela, debido a la situación que se vive en ese país en este… pic.twitter.com/SzDmzye6qz — ESPN.com.douD83CuDDE9uD83CuDDF4 (@ESPN_DO) December 16, 2025

La CBPC en un comunicado para los medios informó que esa comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Igualmente, la Confederación del Caribe reconoce la posición de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que en repetidas ocasiones ha asegurado que cuentan con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento internacional.

Por otra parte, la CBPC, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la Liga de Venezuela y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026. A su vez, los directivos dieron a conocer que se mantienen trabajando de manera responsable, considerando las distintas alternativas disponibles, por lo que mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada.

Inclusive, este mismo lunes, pero unas horas antes, en entrevista para TRIBUNA, Salvador Escobar, presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), había informado que estaban analizando la situación de la Serie del Caribe, por la situación geopolítica que vive el país sudamericano.

"Hay un protocolo al que nos estamos apegando, y seguramente tendremos noticias estos días, porque tenemos que fijar posturas cada uno de los países que integramos la Confederación del Caribe, y ya estamos a marchas forzadas trabajando. Evidentemente, hay una presión externa muy importante; la situación geopolítica y, aun cuando en el interior del país las cosas están bien, sabemos que hay una tensión que no podemos omitir y hay que voltear a ver; entonces también en estos días tendrán noticias en ese sentido".

Ligas de béisbol de México, Puerto Rico y República Dominicana informaron a la Confederación del Caribe que “debido a situaciones externas” no podrán asistir a la Serie del Caribe Caracas 2026.

En pocas palabras: Si Serie del Caribe se mantiene en Venezuela, será sin uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDE9uD83CuDDF4 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) December 16, 2025

"Lo que sí puedo asegurarles es que vamos a llegar muy bien preparados; sea donde sea, vamos a generar un gran campeón y nos va a representar dignamente; yo digo que vamos a ser campeones; apúntenlo bien", recalcó. Vamos a ser campeones y el siguiente año en Hermosillo, vamos a ser bicampeones", fueron las palabras que dijo el presidente este mismo día.

Fuente: Tribuna del Yaqui