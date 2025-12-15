Poder cubano: Jardinero de Tomateros es el Jugador de la Semana en la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- El equipo de los Tomateros de Culiacán vive uno de sus momentos en lo que va de la campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); con un impresionante paso triunfal que los mantiene como los líderes absolutos en lo que va de la segunda vuelta.

Y como parte importante en este accionar destacan algunos jugadores, como es el caso del guardabosques cubano Orlando Martínez, quien se mantiene como uno de los pilares en la ofensiva de la escuadra guinda, una de las más explosivas.

Recientemente, el nacido en La Habana, Cuba, vio acción en seis encuentros, en los que presentó una línea de .391 de porcentaje de bateo, disparando par de cuadrangulares y remolcando 12 carreras, siendo el jugador que más carreras impulsó la semana pasada en todo el circuito invernal. Esta sobresaliente actuación le valió para ser reconocido como el Jugador de la Semana 9.

El cubano tuvo una semana muy explosiva

Martínez, quien cuenta con experiencia en ligas invernales con los Criollos de Caguas y Cangrejeros de Santurce en la Liga Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, está viviendo su primera campaña en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde ha caído de pie con el equipo de la capital sinaloense.

Sin lugar a dudas, Orlando está encendido con el madero y está siendo una pieza clave para que Tomateros comande las posiciones de la segunda vuelta y general, con récord de 14-4 en ganados y perdidos, demostrando también el gran trabajo que está realizando Lorenzo Bundy desde su llegada para esta segunda parte de la campaña.

Y por si fuera poco, otro de los integrantes de Tomateros que estuvo en la terna para quedarse con el nombramiento semanal fue el también cubano JP Martínez, quien cedió el honor a su paisano, quien de esta manera se convierte en el segundo integrante de Culiacán que recibe esta distinción de manera consecutiva, después de que el ligamayorista Joey Meneses fuera reconocido la semana previa.

Para el martes 16 de diciembre, Orlando buscará continuar con sus buenas actuaciones con el madero, cuando la novena culichi visite la Perla de Occidente, donde enfrentará una nueva serie de martes a jueves ante los Charros de Jalisco.

Orlando encabezó a la ofensiva de los guindas

Fuente: Tribuna del Yaqui