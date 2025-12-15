Toluca consigue el bicampeonato, Mahomes queda fuera de la temporada por lesión y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este lunes 15 de diciembre, se da a conocer que los Diablos Rojos del Toluca son bicampeones de la Liga MX.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Se terminó la temporada para Mahomes

El mariscal de campo estelar de los Chiefs, Patrick Mahomes, ha quedado oficialmente fuera de la NFL por el resto de la temporada. La superestrella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión grave que pone fin a su participación. Es una baja determinante para el equipo en lo que queda de la competición liguera.

Todo listo para la final de la NBA Cup

Todo se encuentra listo para definir al campeón de la NBA Cup 2025. El enfrentamiento por el título será entre los equipos Knicks y Spurs, quienes disputarán la final en la ciudad de Las Vegas. Este partido culminará la primera edición del torneo y coronará a un nuevo campeón de copa.

Toluca repitió como campeón del balompié nacional

El equipo de los Diablos Rojos del Toluca repitió la hazaña y se coronó campeón del balompié mexicano de primera división. Consiguieron la victoria sobre Monterrey en un juego muy reñido que tuvo que definirse tras una larguísima y dramática tanda de penales. Con este triunfo, Toluca logró el bicampeonato.

