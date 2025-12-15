Un lanzador de los Yaquis de Obregón es el Pitcher de la Semana en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Por segunda semana consecutiva, un lanzador del equipo Yaquis de Obregón es reconocido por su desempeño sobre la lomita de las responsabilidades por la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), en su temporada 2025-2026.

Se trata del serpentinero estadounidense Brandon Brennan, quien este lunes 15 de diciembre de 2025 fue designado como el Pitcher de la Semana que recién acaba de finalizar en el circuito invernal; esto después de un par de actuaciones en las que dejó constancia de la calidad de su brazo.

En este lapso, el lanzador de los cajemenses tuvo un par de salidas en las que logró un triunfo, el pasado domingo en contra de los Algodoneros de Guasave, ante quienes tiró una joya de siete capítulos completos de únicamente cuatro hits, con seis ponches y tres bases por bolas. Con su victoria de 4-0, los Yaquis se quedaron con la serie ante los sinaloenses y de paso pusieron fin a una seguidilla de tres series perdidas.

Brazo dominante uD83DuDD25



El derecho Brandon Brennan de @yaquis_oficial lució en el montículo y es el pitcher de la semana uD83DuDE0E



Presentado por @Salsa_Huichol #LigaARCO? pic.twitter.com/uIuLltprQr — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 15, 2025

Previamente, Brennan tiró el primer encuentro que sostuvieron Yaquis ante los Charros en Jalisco, duelo en el que salió sin decisión después de cinco innings completos de cuatro imparables y par de rayitas. Con estas dos aperturas, completó los 12 episodios, con par de carreras, además de ocho 'chocolates' y con una efectividad de 1.50 en la semana.

Además, Brennan se convierte en el tercer serpentinero de la tribu sonorense en recibir esta distinción en el presente curso, uniéndose al zurdo veracruzano Orlando Lara y al diestro cubano Odrisamer Despaigne. Brennan arrancó la presente campaña en el bullpen de la escuadra cajemense, pero a partir del 21 de noviembre, comenzó a ser utilizado como abridor y, con sus buenas actuaciones, ya es una parte fundamental en la rotación del manager Gabe Álvarez.

Durante el mes de diciembre, Brandon ha tenido tres aperturas, con una efectividad de 1.62, lanzando 16.2 innings, permitiendo nueve hits y tres carreras, sumando 14 chocolates. Además de Brennan, los demás lanzadores que tuvieron una destacada actuación en la semana 9 de la campaña fueron Paul Campbell de los Naranjeros de Hermosillo y Manny Bañuelos de los Charros de Jalisco.

Brennan suma tres victorias en la campaña

Fuente: Tribuna del Yaqui