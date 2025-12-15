VIDEO: 'El Turco' Mohamed insulta y se enfrenta a David Faitelson tras la final del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- La final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL estuvo llena de emociones en el terreno de juego, pero a la vez con momentos controversiales dentro del mismo y fuera de él. El partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y en los tiempos extras, por lo que Los Diablos Rojos se impusieron 9-8 en una emocionante tanda de penales. De esta manera, Antonio 'El Turco' Mohamed alcanzó su quinto título de Liga MX.

Sin embargo, el entrenador argentino protagonizó un altercado con el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, quien en redes sociales se pronunció en contra de la decisión de 'El Turco' de dejar en la banca a Hugo González en el partido de vuelta de la Gran Final del futbol mexicano. Faitelson aseguró que el director técnico estaba "exhibiendo" a González al poner como titular a Luis García, su segundo guardameta.

Luis García va como titular esta noche por el Toluca… Según reporta @MarcoCancino … No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…", escribió el comunicado en su cuenta oficial de X.

Luis García va como titular esta noche por el Toluca…

Según reporta @MarcoCancino…

No me gusta el gesto del entrenador.

Antonio Mohamed exhibe a Hugo González… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 14, 2025

Mohamed se lanza contra Faitelson

Durante una entrevista con el equipo de TUDN, en el cual también estaba presente Francisco Suinaga, vicepresidente del Deportivo Toluca, 'El Turco' Mohamed se mostró notablemente molesto por las declaraciones realizadas por David Faitelson. En presencia de figuras como Mauricio Ymay, Álex de la Rosa, Marco Cancino y el histórico futbolista del Toluca, Vicente Sánchez, el timonel escarlata despotricó contra el periodista deportivo.

Quiero aclarar una cosa con Faitelson. Fue muy desubicado, en serio... es una mierd... Habló de mi ética y de mi moral porque hice un cambio del arquero, antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor. Que baje y me venga a decir acá, a ver si tiene huev...", expresó el nacido en Buenos Aires, Argentina.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

'El Turco' encara a Faitelson

En una zona del Estadio Nemesio Diez, en donde se disputó la definición del Apertura 2025, fue captado el 'El Turco' Mohamed mientras sostenía una acalorada discusión con David Faitelson, misma en la que aparentemente le cuestionaba la publicación que realizó en redes sociales. Fiel a su estilo, el expupilo de José Ramón Fernández reprobó la actitud mostrada por el director técnico, a quien calificó como "majadero, altanero y mal educado".

uD83DuDD25 ¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS!



uD83EuDEE8 Antonio Mohamed tuvo encontronazo con conductor de TUDN durante los festejos del bicampeonato de Toluca.



uD83DuDCF9 @JLMercadoM pic.twitter.com/v4Ei9FdVKz — POSTA Deportes (@POSTADeportes) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui