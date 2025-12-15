¡Ya hay oferta formal! Rayados de Monterrey apuesta por este argentino para reforzar su ataque

Monterrey, Nuevo León.- El periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en el mercado de transferencias nacional e internacional, confirmó que la directiva de Rayados de Monterrey presentó una oferta formal para fichar al atacante argentino, Luca Orellano, actual jugador del FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS). El futbolista de 25 años ya ha sido vinculado a otros equipos de la Liga MX anteriormente.

De acuerdo con información confirmada por Súper Deportivo, medio con el que colabora Merlo, la una compra definitiva y en el club regiomontano existe optimismo para concretar la negociación en estos próximos días. A pesar de que se trata de una primera oferta, las conversaciones entre ambos equipos han arrojado avances significativos y el traspaso se podría concretar antes del cierre del actual mercado invernal.

Desde su llegada en 2025, el originario de Francisco Álvarez, Argentina, acumula 77 partidos con la playera del Cincinnati, escuadra con la que registra 15 goles y 11 asistencias. En la temporada 2025, el habilidoso futbolista participó en 30 encuentros, considerando la fase regular y la etapa de Playoffs, marcando sólo dos goles y dando cinco asistencias. Con el conjunto estadounidense es su segunda experiencia en el extranjero.

uD83DuDEA8Rayados negocia la compra de Luca Orellano, tal como anticipó @tombogert. ??https://t.co/odvMPv7bCQ pic.twitter.com/XgsZbTKMFM — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 15, 2025

Orellano debutó profesionalmente en Vélez Sarsfield, en donde jugó 119 cotejos, marcó 12 tantos y otorgó 14 asistencias. Posteriormente, el jugador tuvo su primera oportunidad profesional fuera de su país y lo hizo con el Vasco da Gama de Brasil, club con el que participó en 25 encuentros, sumando dos goles y tres asistencias. Hay que mencionar que esta información fue destapada en un principio por Tom Bogert, periodista estadounidense y especialista en la MLS.

Aunque no se reveló el monto ofrecido por la directiva encabezada por José Antonio Noriega, el FC Cincinnati compró el pase de Luca Orellano por 3 millones de dólares aproximadamente y, en el pasado mercado invernal, Cruz Azul estuvo a punto de hacerse con sus servicios, pero al final la transferencia se cayó y no pudo convertirse en futbolista de La Máquina.

Fuente: Tribuna del Yaqui