Barcelona sufre de más pero termina venciendo al Guadalajara y avanza a octavos en la Copa del Rey

Ciudad de México.- El Barcelona obtuvo una sufrida victoria ante el Guadalajara que, a pesar de disputar la tercera división en el balompié español, le plantó cara al equipo culé y pudo mantener el empate a ceros por la mayor parte del compromiso. Dos goles en los últimos minutos por parte de Andreas Christensen y Marcus Rashford le dieron la victoria al Barça, el cual avanzó a los octavos de final en la Copa del Rey.

El partido correspondiente a los dieciseisavos se tuvo que retrasar por más de media hora en su inicio, debido a problemas organizativos y de seguridad, aunque la directiva del C.D. Guadalajara (equipo local) no especificó cuáles fueron los percances. Mediante las redes sociales se pudieron observar largas filas para ingresar al Estadio Pedro Escartín, mientras eran resguardados por un fuerte dispositivo policial.

Por cuestiones organizativas y de seguridad, se retrasa el partido 30 minutos.



En breves instantes abriremos las puertas. — C.D. Guadalajara uD83DuDFE3?? (@deporguada) December 16, 2025

El Barcelona saltó al campo con varios elementos suplentes y aun así, se pronosticaba que pudieran quedarse con el triunfo de manera holgada, pero con el correr de los minutos, el encuentro se les fue complicando a los dirigidos por Hansi Flick. El Guadalajara no tuvo la posesión del balón y se concentraron en resistir los embates del rival y poner sus esperanzas en los contragolpes a base de pelotazos.

Sin lugar a duda, el jugador del partido fue Dani Vicente, arquero del Guadalajara, que logró mantener su arco en ceros por más de 75 minutos con al menos cinco intervenciones ante oportunidades claras por parte del Barcelona. Un tiro de esquina al 76' permitió el primer tanto de la jornada, el cual fue firmado de cabeza por Andreas Christensen.

La segunda anotación con la que se puso el marcador definitivo cayó en el 90', luego de un gran pase filtrado de Lamine Yamal a Marcus Rashford. El británico picó al hueco y, tras acomodar el cuerpo, se quitó al guardameta rival y empujó el balón con el arco vacío.

El próximo rival para el Barcelona en la Copa del Rey se definirá mediante un sorteo el próximo 7 de enero del 2026; los partidos de los octavos de final se disputarán los días 13, 14 y 15 del mismo mes. Tan solo una semana previa, se estará disputando la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Fuente: Tribuna del Yaqui