Con 16 años y un sueño gigante, alumno de Cobach Sonora lucha por llegar a Panamericanos 2026

Hermosillo, Sonora.- El talento sonorense nuevamente hizo acto de presencia, pero ahora con un joven originario de la ciudad de Hermosillo. Se trata de Luis Gerardo Ibarra Ibarra, quien a tan corta edad ya cuenta con importantes logros deportivos; sin embargo, a pesar de ello, planea seguir cumpliendo cada una de sus metas, entre las que se encuentra competir en los Juegos Panamericanos 2026, representando a México.

De acuerdo con información extraoficial, actualmente cursa la educación media superior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach). El estudiante de tercer semestre del plantel California es campeón nacional de lucha olímpica, luego de representar al estado en el estilo libre, dentro de la categoría U17 de 110 kilogramos, durante el evento Grand Prix Todos Estrellas, celebrado en Oaxtepec, Morelos.

Ahora, con su medalla de oro, el joven deportista está decidido a seguir labrándose camino, ya que considera este logro como un escalón más para avanzar en su gran pasión. Además, el adolescente de 16 años tiene como objetivo formar parte del evento que se tiene previsto se realice en Panamá. Al compartir unas palabras, expresó que la presea dorada representa únicamente un impulso: "Significa un paso más para llegar a mi meta, que es poder asistir a los Juegos Panamericanos el próximo año".

Luis Gerardo Ibarra Ibarra

Por su parte, el director general de Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, le deseó todo el éxito a este prometedor estudiante, al considerar que Luis Gerardo es un ejemplo para la comunidad estudiantil. Cabe destacar que entre los destacados representantes de Sonora también se encuentra Alejandra Valencia, reconocida atleta en tiro con arco, quien ha participado tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Panamericanos.

Un poco más de sus logros

Cabe señalar que Luis Gerardo Ibarra Ibarra participará en el torneo Abierto Mexicano de Lucha, que se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en la Ciudad de México, así como en la Olimpiada Nacional Conade 2026. Hasta el momento, suma una medalla de bronce en los Juegos Nacionales Conade 2023 y una medalla de oro en 2024; medalla de plata en la Olimpiada Nacional Conade 2025; oro en el Abierto de Jalisco 2023; plata en el Abierto de Monterrey 2024 y oro en el Grand Prix 2025.

