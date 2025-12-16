David Faitelson revela los detalles de su 'pelea' contra el 'Turco' Mohamed: "Fue muy vulgar y altanero"

Ciudad de México.- La final del Apertura 2025 entre Diablos del Toluca y Tigres UANL estuvo llena de emociones y se definió en una tanda de penales histórica, en la que se tuvieron que cobrar 24 tiros para llegar a la definición, aunque uno de los momentos más virales fue después del silbatazo final. David Faitelson tuvo una confrontación con Antonio Mohamed, luego de que el estratega se molestara por unos comentarios realizados por el periodista.

Cuando el equipo de TUDN se encontraba en la cancha del Nemesio Diez para entrevistar al 'Turco', este llegó muy molesto, refiriendo los comentarios que había lanzado Faitelson en sus redes sociales y la previa del encuentro en torno a la rotación de los arqueros. "Es una mier..., habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero; que baje para acá a ver si tiene huevos", expresó Mohamed.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

De acuerdo con lo revelado por David en el programa Faitelson Sin Censura, el entrenador se negaba a ofrecer entrevistas a cualquier elemento de la televisora si no bajaba él personalmente a tener una conversación. El exreportero informó que fue contactado por la producción de TUDN para solicitarle que bajara a hablar con Antonio Mohamed e intentar solucionar sus problemas.

Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a Televisa".

#Deportes | VIDEO: 'El Turco' Mohamed insulta y se enfrenta a David Faitelson tras la final del Apertura 2025 uD83DuDC40uD83CuDFA5https://t.co/mxJRfrMcbV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

También, comentó que quiso que el encuentro se tuviera en un espacio privado para evitar que la prensa captara la tensa conversación, pero Antonio Mohamed lo confrontó en uno de los pasillos que daba a la cancha. Así mismo, señaló que el comportamiento mostrado por el entrenador quedó mucho a desear, ya que lo insultó en reiteradas ocasiones. "Una pena porque Mohamed fue muy majadero, altanero, vulgar, un barrabrava auténtico".

Por último, aseguró que Antonio Mohamed no accedió a otorgar entrevistas para TUDN y puso de condición el regresar con dicha televisora solo en caso de que se despidiera a David Faitelson. "Cuando le dije que le diera entrevistas a otros de TUDN, me respondió: 'Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a la mierda'".

"El trabajo de Mohamed ha sido impecable", @DavidFaitelson_??#FaitelsonSinCensura

uD83DuDD34En vivo por TUDN pic.twitter.com/00oLNIHuSa — TUDN USA (@TUDNUSA) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui