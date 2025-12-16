De la Liga MX a LaLiga; exentrenador del Pachuca llega a España para dirigir a un equipo con prestigio

Ciudad de México.- Guillermo Almada, director técnico uruguayo, el cual tuvo su paso por la Liga MX, fue anunciado como el nuevo estratega del Real Oviedo, concretando su primera incursión en LaLiga, aunque tendrá una dura prueba por el resto de temporada. El que fuera el mandamás del Pachuca arriba a 'Los Carbayones' en medio de una disputa para salir de los puestos de descenso y con ausencias de victorias luego de 16 compromisos.

Almada se convertirá en el tercer entrenador que pasa por el Real Oviedo, señal inequívoca del momento tan complicado en el que están inmersos; Veljko Paunovic fue el primer estratega de la temporada y fue despedido tras ocho jornadas en las que solo consiguieron dos triunfos. Luis Carrión fue el siguiente al mando, aunque bajo sus órdenes, el equipo alcanzó cuatro empates y el mismo número de derrotas.

La gota que colmó el vaso para Carrión fue la goleada que el Real Oviedo sufrió ante el Sevilla, donde terminaron cayendo con marcador de cuatro tantos por cero, causando su despido a las pocas horas del silbatazo final. El equipo se puso en contacto con el Real Valladolid, club con el cual estaba Almada hasta las últimas horas del domingo, 14 de noviembre, para negociar por el estratega uruguayo; Guillermo se encontraba dirigiendo en la segunda división, donde mantenía al Valladolid en una sólida séptima posición.

El anuncio de la llegada del exentrenador de los 'Tuzos' se dio a conocer durante la tarde del martes, 16 de noviembre, a través de las redes sociales del equipo. Al momento, el Real Oviedo se encuentra en la decimonovena posición, con solo un par de triunfos y 10 puntos acumulados; para poder alcanzar los puestos de permanencia, necesitan eliminar la diferencia de cinco unidades que hay con el Girona y el Valencia C.F.

Guillermo Almada tendrá su debut dentro de la primera división del certamen español durante este próximo fin de semana y tendrá una aduana complicada, pues se medirá contra un equipo que se encuentra dentro del top 10 de LaLiga. El Real Oviedo recibirá al Celta de Vigo a las 07:00 horas (horario CDMX) del sábado 20 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui