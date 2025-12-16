Dembélé y Bonmatí se llevan premio The Best de la FIFA: Esto y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este martes 16 de diciembre, conoce a los ganadores del premio The Best de la FIFA.
Aaron Ramsey no se fue… lo sacaron
Aaron Ramsey aclaró que su salida de Pumas no fue por decisión propia. El mediocampista galés aseguró que se encontraba en perfectas condiciones físicas y listo para jugar, pero fue la directiva del club universitario la que decidió rescindir su contrato de manera unilateral.
Pagará PSG 61 millones de euros a Mbappé
El PSG deberá pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé tras un fallo del Tribunal de lo Laboral en París. Aunque el jugador exigía originalmente 260 millones por retrasos, el juez determinó que esa cifra corresponde a los últimos tres meses de sueldo que el equipo no le pagó a tiempo.
Los ganadores del Balón de Oro repiten como The Best
Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se consolidaron como las grandes figuras del año al ganar el premio The Best de la FIFA. Ambos futbolistas repitieron el éxito obtenido en el Balón de Oro, confirmando que fueron los mejores del mundo en sus respectivas categorías durante esta temporada.
Fuente: Tribuna del Yaqui