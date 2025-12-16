Dembélé y Bonmatí se llevan premio The Best de la FIFA: Esto y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este martes 16 de diciembre, conoce a los ganadores del premio The Best de la FIFA.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Aaron Ramsey no se fue… lo sacaron

Aaron Ramsey aclaró que su salida de Pumas no fue por decisión propia. El mediocampista galés aseguró que se encontraba en perfectas condiciones físicas y listo para jugar, pero fue la directiva del club universitario la que decidió rescindir su contrato de manera unilateral.

Pagará PSG 61 millones de euros a Mbappé

El PSG deberá pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé tras un fallo del Tribunal de lo Laboral en París. Aunque el jugador exigía originalmente 260 millones por retrasos, el juez determinó que esa cifra corresponde a los últimos tres meses de sueldo que el equipo no le pagó a tiempo.

Los ganadores del Balón de Oro repiten como The Best

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se consolidaron como las grandes figuras del año al ganar el premio The Best de la FIFA. Ambos futbolistas repitieron el éxito obtenido en el Balón de Oro, confirmando que fueron los mejores del mundo en sus respectivas categorías durante esta temporada.

uD83CuDFC5uD83CuDF0D Top 3 de lo que está pasando en los deportes ??uD83DuDD25



Con Econollantas, te traemos los eventos, resultados y momentos más destacados que están capturando la atención de los fanáticos en todo el mundo uD83CuDFC0uD83CuDFC8 https://t.co/4GLYea8TO2#Top3Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva pic.twitter.com/z7Z039Ivey — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui