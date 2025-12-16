Dura baja para la Selección Mexicana; 'Santi' Giménez tendría que ser operado y perderse el Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana pudiera tener una dura baja a poco menos de seis meses para que se dé el inicio de la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, pues medios italianos han asegurado que Santiago Giménez podría visitar los quirófanos. El delantero del 'Tricolor' tiene semanas lidiando con un problema de tobillo, el cual tendría que ser solventado con una operación que pone en riesgo su participación en la justa mundialista.
'Santi' sufrió una lesión de tobillo, jugando con el AC Milan la jornada 9 de la Serie A contra el Atalanta, partido que no pudo completar tras recibir una fuerte patada por uno de sus rivales. Ante la aparatosa jugada, el árbitro decidió no marcar la falta pero al ver que el mexicano no podía reincorporarse, detuvo el partido por unos instantes. Luego de recibir las asistencias médicas, Giménez intentó continuar jugando, pero terminó saliendo de cambio al minuto 62.
A raíz de eso, el 'Bebote' se terminó perdiendo la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre en la que la Selección Mexicana tuvo par de encuentros amistosos contra Uruguay y Paraguay. En la semana anterior, se había rumorado que Giménez estaría de regreso en las canchas con el AC Milan en la Serie A, lo cual terminó por no suceder.
Con información publicada por el portal Gazzetta dello Sport, así como el periodista Fabrizio Romano, se supo que el mexicano está evaluando el tener que recurrir a una operación ante el nulo avance que está teniendo en su recuperación, la cual lleva desde hace ocho semanas. También se reveló que el mexicano estuvo de viaje por Ámsterdam, Holanda, en días recientes para visitar a un especialista en ese tipo de lesiones.
Conforme a lo comentado por el especialista, el delantero decidirá por la opción que más le favorezca y poder apresurar su regreso a las canchas, aunque eso lo haga perderse la Copa del Mundo 2026. Así mismo, Giménez podría quedar fuera de los 'Rossoneri' por el resto de temporada del 'Calcio', y también perderse la Supercopa de Italia, la cual se disputará en Arabia Saudita.
Por último, se filtró que en caso de que Santiago Giménez decida operarse, el AC Milan buscaría su reemplazo en el mercado invernal.
