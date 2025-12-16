Explosivo primero de la serie entre Yaquis y Águilas en Mexicali: Conoce el resultado aquí

Mexicali, Baja California.- Hasta la publicación de esta nota, los Yaquis de Ciudad Obregón superaban este martes 16 de diciembre a los Águilas de Mexicali 3-2 en el Nido. Ambos clubes llegaban con momentos muy similares, ubicados en la parte media de la tabla en la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). En el caso de la Tribu, se plantó a la casa de los 'Caballeros' con una marca de nueve victorias y nueve derrotas. Mientras que los locales registraban 10 triundos y ocho descalabros.

Madrugan

Desde la primera entrada, Yaquis rompió la pizarra, con imparable de Sebastián Elizalde que mandó a Allen Córdoba a la caja registradora para el 1-0. Para el segundo inning, los visitantes aumentarían la ventaja y volverían a castigar al inicialista César Vargas, que dejó el compromiso en ese mismo rollo, tras recibir un batazo productor de dos rayitas cortesía del panameño Allen Córdoba. El abridor de la Tribu, Felipe Gonzáez, se complicó en la tercera, cuando los Águilas aprovecharon con dos carreras, gracias a un imparable de Cade Gotta.

En breve la nota del juego completo