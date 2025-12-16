LAMP: Tucson jugará todo lo que resta de la temporada de visita; el siguiente año está en duda

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue en mayo de este año cuando se hizo oficial que los Mayos de Navojoa dejarían de ser una franquicia de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), para dejar su lugar al conjunto de Tucson Baseball Team, pero a poco más de siete meses de esa noticia y casi en la recta final de la temporada, el movimiento no ha sido del todo acertado.

Por problemas con la visa, desde que comenzó la temporada, el nuevo club del beisbol invernal en México no ha podido jugar ni un solo compromiso en casa y, aunque desde hace varias semanas la directiva ha intentado solucionar el problema, el lunes 15 de diciembre, el presidente de LAMP, Salvador Escobar, comentó para TRIBUNA que Tucson jugará todo lo que resta del torneo en calidad de visitante.

Desafortunadamente, parece que sí vamos a cerrar así la temporada. Anímicamente eso te pega; es normal que el equipo, al no encontrar una sede, empiece a reflejarse en el campo. Nosotros no hemos parado la gestión; la situación geopolítica está durísima, el tiempo no nos ha favorecido, nosotros estamos haciendo el trabajo, pero seguimos en ese limbo", dijo el presidente del circuito invernal.

Por otra parte, Escobar Cornejo también afirmó que desde que comenzó la campaña no han parado las gestiones para intentar solucionar ese problema y que por primera vez Tucson juegue un compromiso como local en el completo Kino Sports Complex.

La gestión sigue; terminando temporada vamos a ver qué pasos damos; ya hemos estado en pláticas con el dueño de la franquicia, porque queremos que esto se resuelva, sea lo que sea, se tiene que resolver; vamos bien, seguimos trabajando", dejó en claro el mandatario de la Liga Arco.

En duda

El objetivo primordial tanto del equipo como de la LAMP es que para la siguiente temporada el tema esté solucionado y oficialmente la ciudad de Tucson tenga beisbol, pero también Salvador Escobar fue enfático al comentar que priorizará el beneficio de la liga y el resto de los equipos, por lo que existe la brecha de que la franquicia de Arizona quede fuera.

"Vamos a ser muy responsables con el resto de los equipos de la Liga; si hay que tomar una decisión dura y cambiar el rumbo, lo haremos, porque es parte de nuestra responsabilidad como liga", puntualizó el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui