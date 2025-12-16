Los Tampa Bay Rays suman experimentado brazo zurdo a su roster por dos campañas

Tampa Bay, Estados Unidos.- De cara a la próxima campaña de Major League Baseball (MLB), los equipos continúan con el armado de sus rosters, y en una noticia que se dio a conocer este martes, los Tampa Bay Rays anunciaron el acuerdo al que llegaron con el lanzador zurdo Steven Matz en un contrato de dos años por 15 millones de dólares.

Dicho acuerdo le pagará a Matz 7.5 millones de dólares anuales. Matz recibiría un bono único de 500 mil dólares por asignación si es traspasado, pagado por el equipo que lo adquiere, de acuerdo con esta negociación que se anunció este martes 16 de diciembre.

Matzy on the mound uD83DuDCAAu2070u2070Welcome, Steven! pic.twitter.com/e0wc0wmD2b — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) December 16, 2025

Un veterano de 34 años, Matz tuvo un récord de 6-2 con una efectividad de 3.05 y dos salvamentos la temporada pasada en lo que fue también un récord personal de 53 apariciones con los St. Louis Cardinals y Boston Red Sox. Ponchó a 59 y dio 11 bases por bolas en 76 entradas y dos tercios.

El zurdo tuvo un récord de 5-2 con un salvamento y una efectividad de 3.44 para St. Louis en 32 apariciones, incluyendo dos aperturas. Tras ser traspasado a Boston, Matz tuvo un récord de 0-0 con un salvamento y una efectividad de 2.08 en 21 apariciones como relevista con los Red Sox. Sólo otorgó bases por bolas al 3.6 por ciento de los bateadores que enfrentó la temporada pasada, siendo el cuarto porcentaje más bajo de cualquier lanzador que lanzó al menos 50 entradas.

De por vida, tiene un récord de 60-62 con una efectividad de 4.19 en 246 apariciones, incluyendo 172 aperturas. Matz ha lanzado para los New York Mets (2015-20), Toronto Blue Jays (2021), Cardinals (2021-25) y Red Sox (2025).

Tampa Bay hizo sitio para Matz en su plantilla de 40 jugadores designando para asignación al jardinero Tristan Peters, de 25 años, quien se fue 0 de 12 en cuatro partidos con Tampa Bay la temporada pasada. Bateó para .266 con un porcentaje de embasado de .355, 15 jonrones, 76 carreras impulsadas y 11 robos en 136 partidos con Triple-A Durham.

Griffin a los Nats

En otro acuerdo que se dio este martes, el zurdo Foster Griffin y los Washington Nationals acordaron un contrato de un año y 5.5 millones de dólares para 2026, según informó una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo consistía en dedicarse a la realización de un examen físico exitoso.

Griffin, que lanzó en Japón para los Yomiuri Giants de la Liga Central durante los últimos tres años, es el primer agente libre en fichar por el nuevo presidente de operaciones de beisbol de los Nationals, Paul Toboni, contratado por el equipo a finales de septiembre.

Griffin llega directo de la liga japonesa

Fuente: Tribuna del Yaqui