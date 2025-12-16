¡Magia pura! Jugadora mexicana gana el Premio Marta al mejor gol del año

Ciudad de México.- Gracias a su espectacular anotación de 'escorpión' con Tigres Femenil ante el Guadalajara de la Liga MX femenina, la mexicana Lizbeth Ovalle fue galardonada este martes 16 de diciembre de 2025 con el Premio Marta al Mejor Gol del Año de los The Best que otorga la FIFA.

En ese encuentro del pasado 3 de marzo, 'La Maga' firmó una auténtica obra de arte que le permitió ser considerada para este reconocimiento le dio la vuelta a todo el mundo y ya desde entonces se especulaba que sería el que se llevaría el galardón en los Premios The Best, lo cual se cumplió.

¡Lizbeth Ovalle es la ganadora del Premio Marta de la FIFA 2025! uD83DuDC4F — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El premio Marta es un reconocimiento que se otorga en honor a la mítica delantera brasileña Marta Vieira Da Silva. El mismo se entrega en los Premios The Best a las futbolistas que hacen el mejor gol de cada año, pero hasta este 2025, solo se han celebrado dos ediciones del mismo, las cuales ganaron la 'Reina del Futbol' y 'La 'Maga'.

La jugadora es apenas la segunda que recibe el premio

La oriunda de Aguascalientes, de 26 años, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0 ante el Rebaño femenino. Ovalle recibió un pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de 'escorpión'.

uD83DuDEA8uD83EuDD2F OFFICIAL: Lizbeth Ovalle wins the 2025 FIFA Marta Award for this golazo with Tigres!



The best goal of the year in women’s football. uD83DuDD25



pic.twitter.com/bNyCZLNFlj — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) December 16, 2025

"En el momento en el que mandaron el centro, pensé cómo prolongar con la cabeza, pero conforme iba pasando el centro, iba bajando a media altura. Entonces lo único que se me ocurrió fue prolongar el balón a mis compañeras a segundo palo, intentando hacer como un tipo taconcito, pero al final no sé por qué salté con los dos pies y se prolongó a segundo palo y entró", señaló la delantera.

Ovalle juega actualmente con el Pride de Orlando

El gol de Ovalle le valió el fichaje en agosto al Orlando Pride por una cifra récord de 1.5 millones de dólares, la más cara en su momento, y fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui