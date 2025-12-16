México vs Portugal; solo se habría vendido una cuarta parte del boletaje total por órdenes de la FMF

Ciudad de México.- El intentar conseguir un par de entradas para el partido que se celebrará el 28 de marzo del 2026 entre la Selección Mexicana y Portugal se convirtió en una odisea para los aficionados, por las constantes fallas que tuvo la boletera digital. Aunado a los colapsos del portal, una investigación de ESPN habría relevado que solo se puso a la venta una cuarta parte del total de entradas para la reapertura del Estadio Azteca.

La venta estaba anunciada para iniciar a las 09:00 horas del 10 de diciembre y aún, antes de abrir el evento, la página 'Fanki' falló en reiteradas ocasiones, lo cual causó que la venta se reprogramara para la mañana del jueves, 11 de diciembre. De nueva cuenta, la boletera digital falló, aunque ahora, un reducido número de aficionados pudo completar la transacción y la página marcó el sold-out a los pocos minutos de haber iniciado con la venta.

#Deportes | Entre caos y fallas; se agotan los boletos para ver a CR7 y Portugal contra la Selección Mexicana ?uD83CuDF9F?https://t.co/KxZWDw29Bs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

De acuerdo con la información que reveló el medio especializado, el motivo por el que las entradas se agotaron en 'tiempo récord' fue que no se puso a la venta el total de las 85 mil butacas en las que quedará el 'Coloso de Santa Úrsula', una vez finalice su remodelación. Según lo revelado por ESPN, se comercializaron un total de 19,493 boletos, entre la preventa de un importante socio comercial y la venta al público general.

uD83DuDEA8 Boletos agotados

Miles de aficionados ya tienen su boleto asegurado para México vs Portugal.

Gracias por su confianza. pic.twitter.com/D8tUmVipCX — Fanki (@Fankisports) December 13, 2025

ESPN aseguró que las filtraciones indican que este hecho fue por órdenes directas de la Federación Mexicana de Futbol, destinando más de 51 mil boletos para cumplir con los compromisos que tiene el organismo rector del balompié azteca.

"En el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua; por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Realmente no ha habido problemas, la venta de los boletos para el México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad", comentó Ivar Sisniega, presidente de la FMF, cuando fue cuestionado por los constantes problemas presentados en Fanki.

También se reveló que dicha boletera obtuvo la concesión de al menos un año, para operar la venta de entradas en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) en cualquier evento que se desarrolle dentro del inmueble, así sea deportivo o musical.

uD83DuDDE3? "SE HA HECHO UNA TORMENTA EN VASO DE AGUA, SÓLO UN DÍA HUBO PROBLEMA CON LA BOLETERA"



Ivar Sisniega sobre la venta de boletos para el México-Portugal en el Estadio Banorte uD83DuDE33 pic.twitter.com/QSlY3xiAk2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 16, 2025

