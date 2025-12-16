Naranjeros de Hermosillo derrota a Jaguares en Nayarit y toma ventaja en la serie

Tepic, Nayarit.- Naranjeros de Hermosillo se impuso 4-1 a Jaguares de Nayarit en el primer juego de la serie este martes 16 de diciembre, disputado en el Coloso del Pacífico de Tepic, respaldado por una sólida salida de José Samayoa y una ofensiva oportuna en la segunda mitad del encuentro.

El derecho abrió por Hermosillo y cumplió con una salida de calidad al trabajar seis entradas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a un rival. Samayoa mantuvo bajo control a la ofensiva local tras un inicio parejo y dejó el juego encaminado para el bullpen.

Jaguares tomó ventaja en la tercera entrada con sencillo productor de Brandon Villarreal, pero Naranjeros respondió en el cuarto episodio. Todd Lott conectó doblete al jardín central para remolcar a César Salazar y emparejar la pizarra en la capital de Nayarit.

El momento clave del juego llegó en la sexta entrada, donde Hermosillo inclinó la balanza. César Salazar abrió con sencillo y avanzó hasta tercera tras un error defensivo en la inicial. Con corredores en posición de anotar, Agustín Murillo ejecutó toque de sacrificio que sorprendió a la defensiva local y llevó al plato la carrera del despegue.

Naranjeros mantuvo la presión con otro toque de sacrificio de José Cardona, que colocó corredores en segunda y tercera, obligando a Jaguares a llenar las bases de manera intencional. Con las bases llenas, Ángel Ramírez respondió con sencillo al jardín derecho para remolcar una más y colocar el 3-1.

La ventaja se amplió en la octava entrada. Tras boletos y un rodado que movió corredores, Jasson Atondo conectó sencillo al jardín central para impulsar la cuarta carrera de Hermosillo, asegurando margen suficiente para el cierre del encuentro. El bullpen hizo su parte en la recta final. Matt Foster se encargó del noveno episodio y retiró la entrada en orden, con tres roletazos consecutivos, para acreditarse su salvamento número 12 de la temporada.

Inatrapable de Jasson Atondo que aumenta la ventaja Naranjera. uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/mGpr3DVFvi — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 17, 2025

Para el segundo juego de la serie están anunciados Touki Toussaint por Naranjeros y Alex Delgado por Jaguares. El choque está presupuestado para dar inicio a las 19:30 horas (tiempo de Sonora) y será transmitido a nivel nacional por Megacable.

Fuente: Tribuna del Yaqui