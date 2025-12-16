New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentan en la final de la NBA Cup 2025

Las Vegas, Estados Unidos.- Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se miden la noche de este martes 16 de diciembre de 2025 por el título de la NBA Cup 2025 en un duelo que tiene como antecedente las Finales de la NBA de 1999, cuando la escuadra texana se alzó con la corona.

"Es un partido de alto riesgo en el que ambos equipos van a estar muy comprometidos a ganar", dijo la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. "Esto demuestra que nos estamos preparando y que daremos el siguiente paso para partidos más importantes en los playoffs. Esta es una explicación complicada, pero así de simple: como competidores, queremos ganar cada partido, y este aporta algo nuevo sobre la mesa, así que queremos ganarlo aún más".

Esta viene a ser la tercera final del evento que se disputó por primera vez en 2023, cuando Los Angeles Lakers vencieron a Indiana en lo que simplemente se llamaba el Torneo de Temporada Especial, mientras que Milwaukee venció a Oklahoma City el año pasado tras el cambio de nombre a NBA Cup.

Si bien la conquista de la copa significa un galardón más en sus vitrinas, ni los Knicks (18-7) ni los Spurs (18-7) sumarán a su récord cuando este encuentro finalice; en cambio, el trofeo también ofrece algo de derecho a presumir y una gran cantidad de dinero. En juego se encuentran también 318 mil 560 dólares por jugador con un contrato estándar en el equipo ganador, quienes ya se han asegurado 212 mil 373 dólares cada uno del fondo de bonificación de la copa al llegar a la final, y la parte de los ganadores sube a 530 mil 933 dólares cada uno.

"No estás ganando ni ganando nada en tu historial, pero vas ahí fuera y compites", dijo el base de los Knicks, Jalen Brunson. "Juegas por algo más que solo por ti mismo. Juegas para tu equipo, tu organización y tu ciudad. Hay mucho en juego además del récord. Sal ahí fuera y competirías pase lo que pase". El base de los Spurs, De'Aaron Fox, añadió: "A la gente le gusta el dinero. Es lo que hay. Así es la vida".

"Creo que entramos intentando ganar la NBA Cup, y ese es el enfoque", dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. "Nuestros chicos están realmente, realmente emocionados de estar aquí. Han estado emocionados desde el principio... Creo que hemos visto a nuestro grupo realmente abrazar la Copa. Nos hemos ganado el derecho a estar aquí, y creo que vamos a atacar el partido y estar realmente motivados para intentar ganarlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui