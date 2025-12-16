Neymar está cerca de renovar con el Santos luego de lograr su permanencia en el Brasileirao

Ciudad de México.- Luego de tantos rumores que indicaron la probable salida de Neymar del Santos al finalizar la temporada 2025 del Brasileirao, informes aseguraron que el grupo de representantes del astro brasileño ya comenzó con las negociaciones para una extensión de contrato. Luego de sacarlos de los puestos de descenso, Neymar buscará continuar dentro del futbol carioca e intentar ser tomado en cuenta por Brasil para la Copa del Mundo 2026.

La campaña 2025 fue muy complicada para 'Ney', ya que se vio envuelto en varias polémicas dentro del campo, además de que estuvo cerca de quedar fuera de actividades por una fuerte lesión de rodilla, la cual tenía que haber sido tratada con un proceso quirúrgico. El Santos se jugaba su permanencia en la primera división del futbol brasileño y un Neymar con nivel reducido fue el factor decisivo para conseguir la victoria en la última jornada ante el Cruzeiro.

#Deportes | Neymar sufre una nueva lesión y tendrá que ser operado; se perdería el Campeonato Brasileño con Santos ?https://t.co/xZf0hrQyms — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Al finalizar el compromiso, Neymar confesó que viajaría a Estados Unidos para estar 10 días de vacaciones y luego someterse a una artroscopía en la rodilla izquierda, lo cual lo marginará de las canchas por al menos un mes. "Obviamente, mi corazón siempre es de Santos, siempre va a ser mi prioridad. Pero vamos a ver qué es lo mejor para todo el mundo", comentó el jugador sobre su posible salida del equipo.

El contrato del jugador aún se encuentra vigente, pero finalizará los últimos días de diciembre, por lo cual, y de acuerdo con información obtenida por ESPN, el equipo ya tuvo el primer acercamiento para alcanzar una renovación. El grupo de representantes de Neymar, comandado por Neymar Sr., está negociando un acuerdo por seis meses, el cual le permitirá estar en juego en los meses previos al inicio de la Copa del Mundo 2026.

??uD83CuDDE7uD83CuDDF7 NEYMAR VA A RENOVAR SU CONTRATO CON SANTOS HASTA EL MUNDIAL 2026.



Jugará la Copa Sudamericana. uD83CuDFC6



Vía @r7esportes. pic.twitter.com/obeAWj7x7N — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 15, 2025

La temporada 2025 de Neymar en su regreso con el equipo que lo formó dentro del deporte profesional fue de altas y bajas; el delantero apenas sobrepasó los dos mil minutos, en los que pudo anotar 11 goles a lo largo de 28 partidos entre las diferentes competencias. Uno de los requerimientos principales para que Ney renovara con el equipo era que el 'Peixe' se quedara en el Brasileirao, lo cual se cumplió.

Neymar y sus esperanzas de asistir al Mundial 2026

Hace varias semanas se le cuestionó a Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, sobre si tomaría en cuenta a Neymar para la convocatoria de la Copa del Mundo 2026 y, aunque admitió que es una gran figura para la 'Scratch Du Oro', eso no le garantiza el asistir a la justa, pues dependerá de su momento futbolístico y su estado físico.

#Deportes | Neymar en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026; Ancelotti pone ultimátum al jugador brasileño ?uD83DuDE31https://t.co/HyIkfzACBn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui