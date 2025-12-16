No habrá draft de refuerzos en la primera ronda de playoffs de la LAMP: Aquí te explicamos la razón

Ciudad Obregón, Sonora.- A dos semanas de que llegue a su fin la temporada regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los equipos se mantienen en la disputa de asegurar su boleto a la siguiente ronda y soñar con levantar la corona del beisbol invernal del país.

Pero para la edición 2025-2026, por primera vez habrá una modificación en el reglamento de la LAMP, ya que los equipos que logren avanzar a los playoffs no tendrán la tradicional ronda de Draft de Refuerzos, por lo que el roster con el que terminen campaña sería con el que inicien la postemporada.

En 3 meses se canta el playball uD83DuDE4CuD83EuDD73



Te recordamos el rol de juegos de la Temporada 2025-2026 presentado por @calientesports uD83DuDDD3?uD83DuDD25



¡Octubre llega ya! uD83DuDE0D??#LigaARCO ?? pic.twitter.com/pIHJq2i524 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) July 15, 2025

Fue en la Asamblea de dueños que se realizó en julio pasado de este año donde se detalló que todos los clubes podrán jugar hasta con ocho peloteros no nacidos en México, por lo cual se determinó eliminar el draft de refuerzos en el arranque de playoffs.

En su lugar, habrá un nuevo Draft de sustitución, donde los invitados a la siguiente ronda podrán sustituir hasta a dos peloteros extranjeros por jugadores disponibles para reforzar. Con este nuevo movimiento, los ocho clubes participantes entrarán a un sorteo, donde también tendrán la alternativa de no hacer movimientos en su roster si lo desean.

El propio presidente del club Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Rodríguez, confirmó para TRIBUNA que esa nueva modalidad entrará en rigor para esta postemporada. "A diferencia de los años pasados, en donde en el primer playoffs se podían tomar refuerzos, para este año cambiaron las reglas de la LAMP; ahora son sustitutos, podemos sustituir uno o dos extranjeros con alguno de los dos equipos eliminados", declaró en exclusiva.

A su vez, para las rondas de semifinales y la gran final, el Draft de refuerzos regresará y será igual que en las campañas anteriores, donde se sortea el orden de selección y los clubes pueden sumar un refuerzo extra en cada fase entre los equipos ya eliminados.

Por otra parte, aunque el lunes 15 de diciembre ya se cerró el mercado de fichajes interior de la Liga Arco, los equipos que tengan oportunidad de todavía cubrir una plaza de extranjero lo pueden hacer hasta el 31 de este mes, siempre y cuando sea con un jugador que milite en otra liga.

#LMP | Duras baja para la tribu



René Arturo Rodriguez, presidente del club Yaquis de Ciudad Obregón, confirmó para el portal Tribuna Sonora que los lanzadores Vladimir Gutierrez y Brandon Brennan no van más en lo que resta de la temporada, por cansancio y molestias. pic.twitter.com/SVn56UHI0B — Strikeout (@Rev_Strikeout) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui