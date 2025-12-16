Ousmané Dembelé supera a Kylian Mbappé y Lamine Yamal para consagrarse en el The Best 2025

Ciudad de México.- Luego de la gran temporada que tuvo con el Paris Saint-Germain, donde se convirtió en uno de los principales artífices en los éxitos del equipo francés, Ousmané Dembelé fue galardonado al ganar el premio The Best 2025. El ariete del PSG logró superar en las votaciones a los fuertes candidatos a los que se enfrentaba, entre los que destacaban Kylian Mbappé del Real Madrid y Lamine Yamal del Barcelona.

Los premios The Best son uno de los galardones más prestigiados en el balompié internacional, el cual se le entrega a lo más destacado para una temporada; la noche de gala se mantiene vigente desde el 2026, cuando la FIFA rompió el convenio con France Football. Dicha revista es la organizadora del Balón de Oro, el cual también se encarga de premiar a los jugadores de mayor rendimiento temporada tras temporada y que este año tuvo como monarca a Dembelé.

#ÚltimaHora | Ousmane Dembelé, delantero del PSG, es el ganador del Balón de Oro 2025 ??uD83CuDFC6 pic.twitter.com/kNFGDjJ9Os — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Para determinar al ganador de dicho premio, se realiza una votación en la que participan los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas a la FIFA y el proceso fue finalizado el pasado 28 de noviembre. Ousmané Dembelé fue seleccionado como The Best 2025, al haber sido una pieza fundamental en la seguidilla de títulos para el PSG, en los que destacan el campeonato de la Ligue One, la Champions League y la Supercopa.

En la temporada 2024-2025, el ariete disputó 53 compromisos en las diferentes competencias, marcando 35 goles con 16 asistencias en poco menos de tres mil 500 minutos en cancha. Al recibir el galardón, se convirtió en el primer jugador nacido en Francia en lograrlo, superando a Mbappé, que en el 2022 quedó en segunda posición.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. uD83CuDFC6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

PSG arrasa en el The Best 2025

Así como Dembelé fue galardonado como el mejor del año, otros elementos del Paris Saint-Germain también fueron recompensados por su buen rendimiento durante la temporada anterior. Luis Enrique Martínez, estratega de los parisinos, fue premiado al mejor entrenador del futbol masculino.

Así mismo, Dembelé, Vitinha, Nuno Mendes. Willian Pacho y Achraf Hakimi, todos jugadores del PSG, fueron considerados para formar parte del mejor equipo de la FIFA en el The Best 2025.

uD83DuDC4F ¡5 jugadores del Paris Saint-Germain entran en el once del año en los premios FIFA #TheBest! ??uD83DuDC99 pic.twitter.com/oi0KRU65Jt — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 16, 2025

Aunado al sinfín de títulos que el PSG ha ganado en el último año, pudieran cerrar el 2025 con otro trofeo en sus vitrinas, ya que durante el miércoles, 17 de noviembre, disputarán la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo en Doha, Qatar.

#Deportes | Paris Saint-Germain vs Flamengo; horarios y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental 2025 ?https://t.co/7ss9HHKxvP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui