Pumas 'desecha' a Didier Cambindo y pone la mira en un delantero de la Primera División de Argentina

Ciudad de México.- Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM se han mantenido expectantes en el mercado invernal, pues han estado cerca de concretar varias firmas para reforzar una plantilla que se vio disminuida por varias ausencias en la parte más importante del Apertura 2025. Luego de que los universitarios intentaran fichar a Didier Cambindo y Juninho sin poder llegar a buen puerto, rumores aseguran que Ronaldo Martínez llegaría a la Liga MX procedente de Argentina.

Varios portales revelaron hace un par de días que el conjunto de la UNAM estaba en conversaciones avanzadas con Juninho Vieira, el cual juega para el Flamengo, y que cuando el equipo finalizara su participación en la Copa Intercontinental, arribaría a tierras mexicanas. También se supo que Pumas, a la par de otros clubes, estaba interesado en firmar a Cambindo, el cual estaría cerrando su ciclo con el Necaxa.

La información más actualizada en torno a los Pumas es que se ha desistido de traer a los dos elementos antes mencionados y ahora tienen la mira puesta en el delantero del Platense de la Liga Profesional de Argentina. Ronaldo Martínez tiene 29 años, es nacido en Paraguay y fue el líder de goleo del torneo recién finalizado, lo que sería una firma de renombre para el mercado mexicano.

Según lo revelado por el portal TyC Sports, la directiva universitaria ya sostuvo las negociaciones con el ariete y se pactó un acuerdo que ronda los dos millones de dólares, siendo su apuesta fuerte en la ofensiva para el Clausura 2026. El delantero logró ocho tantos en los 13 compromisos disputados, lo que le valió para haber sido incluido en la convocatoria de la Selección de Paraguay.

A pesar del supuesto avance en las negociaciones y el probable pacto que se realizó, el mayor impedimento para que se concrete de manera oficial el arribo de Ronaldo a la Liga MX es el contrato vigente que tiene con el Platense. Martínez renovó el acuerdo con el club sudamericano de manera reciente, por lo que Pumas tendría que pagar una cláusula de rescisión de un monto no revelado o esperar a que finalice el actual contrato hasta diciembre del 2027.

