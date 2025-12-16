Selección Mexicana anuncia tres amistosos en enero como preparación para la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Con menos de seis meses para que llegue la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana seguirá sosteniendo duelos como parte de su preparación de cara al torneo más importante a nivel internacional. La Federación Mexicana de Futbol hizo oficiales tres partidos amistosos para el 'Tricolor', dos de ellos en calidad de visitante y para el tercero, se recibirá a un combinado de Europa.

De acuerdo con la propia información de la FMF, México comenzará con las actividades en el año mundialista durante el mismo enero del 2026, visitando Centroamérica para un par de encuentros de exhibición. La Selección Mexicana disputará su primer partido del año, enfrentando a Panamá, el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández de Panamá capital.

Su próximo duelo sería el domingo 25 del mismo mes, desplazándose al Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas de Santa Cruz, para enfrentar a Bolivia, en su segundo duelo del año. Según lo comentado por Ivar Sisniega, presidente de la FMF, se eligió jugar de visita en dichos países con el fin de llegar a un ambiente hostil para la Selección Mexicana y que se vayan acostumbrando a lo que será la Copa del Mundo 2026.

Otro amistoso en tierras mexicanas

Así mismo, se informó que el cuadro azteca tendrá otro partido de exhibición en tierras mexicanas, recibiendo a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro, Querétaro. Dicho compromiso fue confirmado mediante una conferencia de prensa en las inmediaciones de dicho inmueble por los directivos de la Federación.

El partido contra el cuadro europeo quedó pactado para el miércoles, 25 de febrero, y complementa el plan de trabajo que presentó Javier Aguirre en mayo. También se reafirmó que la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin los elementos que forman parte de la Selección Mexicana, los cuales estarán en concentración para comenzar con el esquema de trabajo que se usará durante la Copa del Mundo 2026.

Estos nuevos tres amistosos llegan a complementar los dos duelos que ya se tenían anunciados para el primer trimestre del año, donde la Selección Mexicana recibirá a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. Así mismo, se tendrá un duelo contra Bélgica a finales de marzo en tierras estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui