Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo; se va como uno de los mejores de todos los tiempos

Nebraska, Estados Unidos.- Pocos pugilistas son los que toman la decisión de colgar los guantes y decir adiós en el punto más alto de su carrera, y uno de ellos es Terence Crawford, quien tomó por sorpresa al mundo de los deportes y este martes 16 de diciembre de 2025 anunció su retiro oficial del boxeo.

Fue a través de su cuenta de YouTube donde el nacido en Nebraska, Estados Unidos, dio a conocer su retiro, a pesar de ser nombrado por el prestigioso portal The Ring Magazine y varios sitios especializados como el mejor libra por libra de la actualidad. En el clip, el norteamericano hizo una remembranza de su carrera y agradeció a promotores, rivales, fans y a su familia, que siempre lo ha apoyado en sus más de 15 años de carrera, por lo que su historia en el 'Deporte de los Puños' llegó a su punto final.

El conocido como 'Bud' se va con una marca perfecta de 42 victorias, sin derrotas, con 31 nocauts, mientras que su última pelea fue la que tuvo en septiembre pasado cuando superó por decisión unánime a Saúl Álvarez en Las Vegas. Dicho resultado en contra del mexicano fue la 'cereza' en el pastel que merecía su carrera, pues no solo le pasó por encima al 'Canelo', sino que le arrebató todos los campeonatos mundiales de las 168 libras para así convertirse en el único boxeador en la historia que es monarca indiscutido en tres divisiones diferentes.

En la pelea contra el tapatío, Crawford subió dos divisiones, para así también ser monarca del mundo en cinco distintas categorías: ligero, superligero (campeón indiscutido), welter (campeón indiscutido), superwélter y supermediano (campeón indiscutido).

Cabe destacar que en las últimas semanas Saúl Álvarez en más de una ocasión afirmó que, una vez que se recupere de su lesión, le gustaría tener una pelea de revancha contra Terence, pero jamás se oficializó nada; al contrario, la postura del nuevo rey de las 168 libras era que, en caso de aceptar volver a pelear contra el mexicano, su cheque tendría que ser muy lucrativo (más de 100 millones de dólares).

Saúl Álvarez fue el nombre más mediático que enfrentó Crawford, pero su currículo boxístico está lleno de formidables desafíos, ya que también superó a estrellas como Errol Spence Jr., Shawn Porter, Kell Brook, Amir Khan, Jeff Horn, Julius Indongo, Viktor Postol y el cubano Yuriorkis Gamboa.

Sin duda alguna, Terence Crawford con este gran legado tendrá su boleto directo para entrar al Salón de la Fama del Boxeo y sobre todo entra a la conversación de ser nombrado como uno de los mejores pugilistas de la última década.

Fuente: Tribuna del Yaqui