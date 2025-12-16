Tomateros de Culiacán no baja el nivel y se mantiene como el líder de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Culiacán, Sinaloa.- Luego de seis series disputadas en la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, Tomateros de Culiacán sigue en la primera posición del standing y tiene asegurado su boleto a la postemporada. El conjunto sinaloense ha presentado una faceta distinta desde la llegada de Lorenzo Bundy como su nuevo entrenador, el cual solo ha perdido un encuentro.

Tal y como ha sucedido desde el inicio de la segunda vuelta, Tomateros sigue afianzado a la primera posición en la tabla; Culiacán tiene marca de 14 triunfos y solo cuatro derrotas, con una racha de seis victorias de manera consecutiva. Así mismo, la novena culichi lleva 11 laureles en sus últimos 12 partidos, lo que los posiciona con tres juegos de diferencia ante su más cercano perseguidor y un run average de 146.58, el mejor de toda la liga.

La segunda posición se la comparten dos equipos en los que el RA define cómo quedan acomodados; Jaguares de Nayarit es virtualmente segundo, mientras que Naranjeros de Hermosillo se queda en el tercer lugar, ambos con marca de 11 triunfos y siete derrotas. Jaguares tiene un average de 142.25 por 107.79 de Hermosillo.

La cuarta posición se la lleva en solitario Águilas de Mexicali, que con marca de 10 triunfos y ocho descalabros, es el último equipo con promedio de victorias superior al .500. De nueva cuenta, la siguiente posición presenta un empate, aunque ahora se definió por el dominio que hay entre los dos equipos.

Charros de Jalisco queda en el quinto puesto y Yaquis de Obregón cae al sexto, ambos con marca de nueve y nueve; la única serie que han disputado las dos escuadras en la segunda vuelta finalizó a favor de los jaliscienses, lo que los deja en un mejor lugar. A pesar de que 'La Tribu' está en la parte media de la tabla, Yaquis se encuentra en el segundo puesto en la cosecha de puntos, solo por detrás de Jaguares de Nayarit.

Cañeros de Los Mochis queda en la séptima posición con ocho triunfos y 10 reveses, misma marca que Algodoneros de Guasave, aunque el RA los coloca de la manera antes mencionada. Venados de Mazatlán sigue sin poder encontrar el rumbo, quedando en la novena posición, y el Tucson Baseball Team permanece en el fondo de la clasificación al solo tener cuatro triunfos y 14 derrotas.

Standing de la LAMP al 16 de diciembre

Fuente: Tribuna del Yaqui