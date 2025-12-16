Tras críticas de aficionados, la FIFA decide rebajar el precio de boletos para el Mundial 2026

Zúrich, Suiza.- Después de una fuerte ola de críticas por los precios de los boletos para la próxima Copa del Mundo, la FIFA anunció una rebaja en el precio de algunas entradas para los aficionados más fieles de los equipos participantes, y algunos de ellos recibirán boletos con un costo de 60 dólares en lugar de tener que pagar cuatro mil 185 dólares, incluso para partidos de alta demanda como la final.

La FIFA informó que estas entradas estarán disponibles bajo la categoría llamada 'grada básica' y aplicarán para los 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá. La medida busca atender el descontento generado entre los aficionados de distintas partes del mundo.

De esta manera, el número de entradas de 60 dólares por partido probablemente oscilará entre 400 y 750 por equipo, en lo que FIFA ahora denomina una categoría de precio de 'Nivel de Entrada de Aficionados'. La FIFA utiliza 16 ciudades anfitrionas, incluyendo 11 estadios de la NFL en Estados Unidos, además de dos en Canadá y tres en México.

Sin especificar exactamente por qué cambió de estrategia de forma tan drástica, la FIFA afirmó que los precios más bajos están "diseñados para apoyar aún más a los aficionados que viajan siguiendo a sus selecciones nacionales a lo largo del torneo".

Sin embargo, el grupo Football Supporters Europe, que representa a grupos de aficionados de base, afirmó que la reducción limitada de precio era "una táctica de apaciguamiento debido a la reacción negativa global. Esto demuestra que la política de venta de entradas de la FIFA no está escrita en piedra, se decidió con prisa y sin la debida consulta", dijo el grupo en un comunicado. El grupo FSE afirmó que, incluso con el anuncio del martes, "la gran mayoría seguiría teniendo que pagar precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior".

Los precios más bajos oscilaban entre 140 y 265 dólares para partidos de fase de grupos que no involucraban a los coanfitriones Estados Unidos, Canadá y México. Los partidos de 265 incluyen a Argentina de Lionel Messi, Portugal con Cristiano Ronaldo y equipos con gran apoyo como Brasil e Inglaterra.

