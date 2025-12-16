¿Tua Tagovailoa a la banca? Dolphins consideran un cambio en la posición de quarterback

Miami, Estados Unidos.- Mike McDaniel, entrenador de los Dolphins insinuó la posibilidad de un cambio de quarterback tras las continuas dificultades de Tua Tagovailoa en la presente temporada, mismas que se agravaron en la derrota del lunes por la noche ante los Pittsburgh Steelers, y que eliminó a Miami de la lucha por los playoffs por segunda temporada consecutiva.

En ese encuentro, Tagovailoa lanzó para solo 65 yardas en tres cuartos, y las áreas en las que parece retroceder volvieron a ser evidentes, desde decisiones cuestionables hasta la falta de movilidad que le ha perjudicado durante toda la temporada.

"El juego del quarterback de anoche no fue suficiente", dijo McDaniel este martes, "así que para mí, todo está sobre la mesa". El entrenador en jefe dijo que daría "más claridad" sobre su decisión de quarterback el miércoles. Los otros jugadores de Miami en esa posición son Zach Wilson, que ha sido suplente de Tagovailoa la mayor parte de la temporada, y el novato Quinn Ewers. "Estamos en proceso de planificación del partido para los Cincinnati Bengals", dijo McDaniel, "así que en ese proceso estamos intentando determinar quién nos dará la mejor oportunidad de ganar".

Tua Tagovailoa now leads the league in interceptions thrown this season..



Via @NFL



pic.twitter.com/2g5BjitfFO — SleeperDolphins (@SleeperMiami) December 16, 2025

Las escasas esperanzas de postemporada de los Dolphins se desvanecieron definitivamente en Pittsburgh el lunes, esto después de que una racha de cuatro victorias consecutivas hubiera resucitado brevemente sus esperanzas de playoffs y los hubiera sacado del hoyo de 1–6 que habían cavado al comenzar el año.

Si bien todavía quedan tres partidos, para una franquicia que lleva la sequía más larga de victorias en playoffs de la liga, la atención debería cambiar inmediatamente a asegurarse de que no se encuentren en la misma situación por tercera temporada consecutiva.

La pregunta principal ahora será de si están mejor preparados para ganar partidos de alto riesgo con Tagovailoa, que firmó una extensión de contrato de cuatro años y 212.4 millones de dólares en julio de 2024, o con otra persona en ese puesto. Tua se llevó ese gran premio tras ser seleccionado para el Pro Bowl y liderar la liga en yardas en 2023, pero no ha vuelto a ese nivel y no ha logrado rendir en momentos importantes, con tres victorias en sus últimas 15 titularidades contra equipos con balance positivo.

El quarterback ha ido de más a menos en su carrera

McDaniel, que en su mayoría ha evitado críticas a su quarterback, indicó el martes que sus expectativas desde esa posición no se han cumplido. "En definitiva, tenemos que tener un cierto estándar en cada posición", dijo. "Todas las posiciones son iguales. No hay nadie con derecho a trato preferencial. Y cuando hay una opción mejor, es mi trabajo atacarla... En última instancia, necesitamos un mejor desempeño en esa posición".

Fuente: Tribuna del Yaqui