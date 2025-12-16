Yaquis de Obregón se refuerza con un nuevo lanzador; brazo sonorense arriba al bullpen de 'La Tribu'

Mexicali, Baja California.- Luego de haber presentado varias bajas en las últimas jornadas, Yaquis de Obregón contarán con un nuevo lanzador, el cual llega a reforzar el bullpen de cara a la última parte de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026. 'La Tribu' podrá echar mano de Javier Rodríguez, pitcher zurdo oriundo de Sonora, para el primero de la serie en tierras fronterizas contra Águilas de Mexicali.

En días recientes, la novena cajemense tuvo tres duras bajas en su roster, comenzando con el adiós de Matt McDermott, el cual solo estuvo por 12 compromisos con Obregón. La tarde del 15 de diciembre, René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis, anunció que Brandon Brennan y Vladimir Gutiérrez habían finalizado su participación con 'La Tribu', en la actual campaña del circuito invernal mexicano.

También aseguró que estarían trabajando para presentar a nuevos elementos que llegaran a reforzar al equipo de cara al inicio de los playoffs. Si bien aún no se realiza el anuncio oficial por parte del equipo, Javier Rodríguez ya se encuentra dado de alta en el roster vigente para el primero de la serie contra Mexicali.

Rodríguez es originario de Magdalena de Kino, Sonora, y tiene 30 años; en su juventud, estuvo firmado por los Boston Red Sox, teniendo actividad durante varias temporadas en las ligas filiales de dicho equipo desde el 2012. Su debut en tierras aztecas se tuvo en la temporada 2023 de la LMB con Rieleros de Aguascalientes, viendo participación en solo un par de entradas; así mismo, formó parte de los Conspiradores de Querétaro en las campañas 2024-25.

También llega con experiencia dentro de la LAMP, ya que tuvo su debut con Naranjeros de Hermosillo en el 2023-2024 y repitió en la siguiente temporada. En la actual campaña ya tuvo actividad con Cañeros de Los Mochis, aunque fue cortado luego de cuatro juegos en los que lanzó dos entradas y un tercio con tres carreras permitidas.

El primero de la serie entre Obregón y Mexicali será en El Nido de las Águilas, a las 21:30 horas (horario CDMX) del martes, 16 de diciembre. Fernando Sánchez será el encargado de abrir por Yaquis, mientras que César Vargas es el inicialista elegido por los locales.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el primero de la serie ?uD83CuDF35uD83EuDD29https://t.co/LsVlqYBJhz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui