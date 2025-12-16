Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el primero de la serie

Mexicali, Baja California.- Yaquis de Obregón pudo cortar una racha de tres series perdidas de manera consecutiva y ahora estará de visita en tierras fronterizas para tratar de continuar cosechando triunfos que lo regresen a las primeras posiciones en el standing. La novena cajemense se medirá contra Águilas de Mexicali por segunda ocasión en la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), siendo el cierre de la serie anual entre ambas escuadras.

Al momento, los dos equipos marchan con un paso similar en la segunda vuelta de la campaña 2025-2026 y solo hay un juego de diferencia entre ellos, lo cual se podría invertir después de los tres compromisos. Águilas de Mexicali se ubica en el cuarto puesto en solitario con marca de 10 triunfos y ocho derrotas, mientras que Obregón es sexto con récord de nueve victorias y el mismo número de descalabros.

Buenos días??



Empezamos el lunes con standing de segunda vuelta y de puntosuD83EuDD13



Quedan 15 juegos para finalizar el rol regularuD83DuDC40



Presentado por @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/GIEzQHOdkr — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 15, 2025

Los 'Caballeros Águilas' regresan a casa luego de una visita por Hermosillo, la cual le sumó un par de derrotas en su marca, ya que terminaron perdiendo la serie contra Naranjeros; Mexicali solo consiguió una victoria, la cual fue en el segundo compromiso. Por contraparte, Yaquis disputó la serie de fin de semana en casa, venciendo a Algodoneros de Guasave en par de ocasiones, incluyendo una blanqueada comandada por los lanzamientos de Brandon Brennan.

Esta será la segunda ocasión en la que estos dos equipos se crucen en la temporada y, al momento, el dominio en el Standing General obedece a Obregón. Mexicali estuvo de visita en el Estadio Yaquis durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, en los cuales solo pudo conseguir una victoria. Se llegó al tercer encuentro con la serie por definir y, en dicho partido, se combinaron los lanzamientos de Fernando Sánchez y Saúl Vázquez para concretar el triunfo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Águilas de Mexicali

Estadio: El Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Martes, 16 de diciembre

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Los locales tendrán por inicialista a César Vargas, que al momento cuenta con récord de dos triunfos y aún no conoce la derrota, además de una efectividad de 4.22 y siete ponches en cinco apariciones. Por parte de Yaquis, Felipe González será el encargado de trepar la loma de las responsabilidades y conseguir el triunfo en el primero de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui