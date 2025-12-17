Ciudad Obregón, Sonora.- El domingo 17 de agosto de 2018 quedó marcado para la historia dentro del atletismo mundial, cuando un joven nadador estadounidense impuso una nueva marca dentro de los Juegos Olímpicos de la era moderna.

Aquel día, Michael Phelps ganaba junto al equipo de su país, conquistaba la prueba de los 4x100 metros combinados de natación dentro de los XXIX Juegos Olímpicos de Beijing, China, y con ello sumaba su octava medalla de oro en una misma justa.

TRIBUNA, en su edición del lunes 18 de agosto de ese año, daba testimonio de la hazaña de la 'Bala de Baltimore', quien con ese metal dorado conseguido junto a Aaron Peirsol, Brendan Hansen y Jason Lezak rompía el récord de preseas conseguidas por un atleta en estas competencias.

60 años, 60 historias: Phelps: Ocho medallas, una leyenda que ahoga récords

Con esa octava medalla, Phelps dejó atrás la marca impuesta de siete por el también nadador estadounidense Mark Spitz, vigente desde los juegos de Múnich en 1972.

En su edición especial de los Juegos Olímpicos, TRIBUNA dedicó media página a la hazaña del joven de 23 años, quien sumó esa conquista a las que había conseguido en las pruebas de 100 y 200 metros mariposa; 200 y 400 metros estilo combinados, 200 libres y 2x100 y 4x200 libres.

Además, con esa suma de oro el tritón americano sumaba 14 preseas en Juegos Olímpicos, gracias a los seis oros conseguidos en Atenas 2004. La leyenda de Michael Phelps crecería años más tarde, hasta llegar a conseguir una cosecha de 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro; así como 21 récords mundiales Guinness y 39 récords mundiales en natación.

