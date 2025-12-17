¿Abandona la MLS? Luis Suárez define su futuro con el Inter de Miami para la próxima temporada

Ciudad de México.- Luego de haber logrado el primer título en la MLS, el Inter de Miami había comenzado a renovar a varios de sus elementos para las siguientes temporadas del certamen estadounidense. Luis Suárez era uno de los jugadores que habría quedado en libertad, por lo que 'Las Garzas' concentraron sus esfuerzos para renovar el contrato con el uruguayo, lo cual se oficializó hasta las primeras horas del miércoles, 17 de diciembre.

El exdelantero del Barcelona arribó al Inter de Miami en diciembre del 2023 y desde entonces ha podido disputar un total de 87 partidos entre las diferentes competencias en las que participa el club. Suárez suma ya 42 goles y 30 asistencias en poco menos de 7 mil minutos en cancha; 10 de esas anotaciones se lograron en la temporada 2025 de la MLS, además de que también marcó en la Concachampions, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

#Deportes | Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS uD83DuDC40?https://t.co/GekNrhFhqC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Fue el propio club el que reveló que Luis Suárez permanecerá con el Inter de Miami durante todo el 2026, lo que se convertirá en la tercera temporada del uruguayo en la MLS. Esta campaña podría convertirse en la última en la carrera del delantero, pues cumplirá 39 años en enero próximo.

34 goal contributions this season ?? That’s worth a star ?? pic.twitter.com/Hr1lyC0aAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 17, 2025

Al igual que Suárez, el Inter de Miami aseguró la permanencia de Rodrigo de Paul en días anteriores, luego de que estuviera en calidad de préstamo en la temporada recién finiquitada. El mediocampista argentino había llegado cedido del Atlético de Madrid, pero el equipo estadounidense ejerció la opción de compra, asegurando la permanencia del elemento hasta el 2029 a cambio de 17 millones de dólares.

#Deportes | Tras temporada histórica en la MLS, el Inter de Miami intentará extender el acuerdo con sus estrellas ?uD83DuDE4Chttps://t.co/Sh7CXgSQZT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Luego de haber alcanzado el título, varios elementos del Inter de Miami, comandados por Lionel Messi, estuvieron de gira por India en el 'GOAT Tour', el cual causó polémicas por la mala organización. 'Las Garzas' comenzarán sus actividades del 2026 con una gira por Sudamérica, enfrentando al Barcelona de Guayaquil y otros clubes que pudieran sumarse en las semanas previas al inicio de la pretemporada.

El Inter de Miami debutará en la campaña 2026 de la MLS durante el 21 de febrero, visitando al Los Ángeles FC en el Banc of California Stadium.

#Deportes | Lionel Messi jugará contra el Barcelona SC; Inter de Miami abrirá el 2026 con amistosos en Sudamérica ?uD83EuDD29https://t.co/JjY4WT3TNn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui