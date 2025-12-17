Águilas del América podría perder a su mejor elemento; Álvaro Fidalgo cambiaría a Coapa por Europa

Ciudad de México.- Las Águilas del América podrían perder al que ha sido su mejor jugador por varios torneos de la Liga MX al ser pretendido por varios equipos en el futbol europeo. Álvaro Fidalgo estaría dejando el balompié azteca en las próximas semanas, aunque eso también frene sus posibilidades de integrarse a las convocatorias de la Selección Mexicana y poder aspirar a disputar la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con la información revelada por el periodista Julio Ibáñez, un par de equipos de Europa han mostrado interés por el mediocampista y estarían presentando una oferta formal para su retorno al 'viejo continente' cuando se abra la ventana del mercado invernal. Según lo comentado por el colaborador de TUDN, el Sevilla y Valencia son los dos clubes que han puesto su radar en el jugador de la Liga MX.
En caso de que dicho fichaje se concrete, Álvaro Fidalgo estaría de regreso al futbol español, donde pertenecía al Real Madrid, aunque no llegó a tener actividad en LaLiga y solo pudo tener su debut en la Copa del Rey del 2018. Su precio actual, de acuerdo con el portal Transfermarket, sobrepasa los nueve millones de euros, por lo que el América recibiría una cantidad suficiente para buscar al reemplazo de tan importante elemento.
Fidalgo deberá tomar una decisión que puede ser trascendental para su carrera, ya que en caso de regresar a Europa, perdería la oportunidad de vestir la 'Tricolor' en la justa mundialista. Álvaro ya cumplió su proceso de naturalización y en marzo completa los años requeridos para ser tomado en cuenta con la Selección, por lo cual deberá permanecer en la Liga MX o desechar la idea de asistir al Mundial 2026.
Águilas intentará fichar a un joven elemento de la MLS
Antes de que se filtrara la probable salida de Álvaro Fidalgo, varios medios indicaron que el América estaba mostrando interés en Obed Vargas, jugador mediocampista con ascendencia mexicana que milita con el Seattle Sounders. El elemento decidió no renovar su contrato con el equipo de la MLS, pero Águilas ya tuvo conversaciones con sus agentes y podría optar por debutar en el balompié mexicano.
