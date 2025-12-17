Al quirófano: AC Milan confirma la operación de Santiago Giménez; podría perderse el Mundial 2026

Ciudad de México.- Luego de intentar una recuperación con rehabilitación física por más de un mes, el AC Milan confirmó que Santiago Giménez deberá visitar el quirófano para solucionar la lesión de tobillo que lo ha marginado de las canchas por varias semanas. Massimiliano Allegri, entrenador de los 'Rossoneri', informó la fecha en la que se realizará el proceso que pone en duda la participación de 'Santi' en la Copa del Mundo 2026.

El delantero mexicano no ha podido regresar a las canchas desde que salió de cambio al minuto 71' del partido contra el Atalanta en la Serie A; Giménez recibió una patada en el tobillo y, aunque intentó continuar en el partido, tuvo que ser sustituido al no poder plantar el pie. Esta misma lesión lo llevó a perderse la convocatoria para la última fecha FIFA del 2025 para los amistosos de la Selección Mexicana contra Uruguay y Paraguay.

#Deportes | Dura baja para la Selección Mexicana; 'Santi' Giménez tendría que ser operado y perderse el Mundial 2026 ?https://t.co/2WjZqlSiQY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Durante las primeras horas del 16 de diciembre, se reveló que Santiago Giménez había viajado a Ámsterdam, Holanda, para ser evaluado por un especialista de lesiones en tobillo y saber si necesitaba un proceso quirúrgico ante el nulo avance en su recuperación. En la previa en la que el AC Milan disputará las semifinales de la Supercopa de Italia contra el Napoli, se le cuestionó a Allegri sobre cuál fue el resultado en la revisión de Santiago, revelando un panorama desolador.

El entrenador informó que, tras las diversas pruebas que se le realizaron al delantero mexicano, se determinó que la opción más rápida para concretar su recuperación era una visita en el quirófano, la cual se realizará el jueves, 18 de diciembre. "Gimenez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible".

uD83DuDEA8 ¡SE CONFIRMAN LAS PEORES NOTICIAS PARA SANTI!



Massimiliano Allegri confirmó que el delantero mexicano será operado el 18 diciembre.



"Gimenez se sometió a terapia conservadora durante un tiempo, pero en los últimos días la situación empeoró y, tras una consulta, se tomó la… pic.twitter.com/SZNSb7ezsz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 17, 2025

Así mismo, y ante los rumores del fichaje de un nuevo delantero por el AC Milan, el estratega negó que estén buscando un nuevo atacante y su prioridad es recuperar a Santiago Giménez junto con los elementos que se encuentran lesionados. "No hemos hablado del mercado de fichajes. Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan".

Por su parte, Dulio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, declaró que en la FMF consideran que aún con la operación, Santiago Giménez podrá completar su rehabilitación y ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo 2026 con el 'Tricolor'.

¿EL BEBOTE AL QUIRÓFANO? uD83EuDDD0??



Duilio Davino fue claro sobre la situación de Santi Gimenez: cualquier decisión se tomará pensando en un solo objetivo… que el delantero mexicano llegue al 100% a la Copa del Mundo uD83CuDFC6uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/FUC2mSfdeJ — Claro Sports (@ClaroSports) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui