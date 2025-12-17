Ángel Sepúlveda confirma su salida del Cruz Azul para regresar a Chivas: "Una responsabilidad enorme"

Ciudad de México.- Luego de su regreso a México tras finalizar la participación en la Copa Intercontinental con el Cruz Azul, Ángel Sepúlveda fue captado mientras partía rumbo a Guadalajara para firmar el contrato que lo ligará a Chivas para el Clausura 2026. El delantero vivirá su segunda etapa con el 'Rebaño Sagrado', luego de haberse convertido en el goleador con el conjunto cementero por varios torneos.

Antes de abordar el vuelo con rumbo a la 'Perla Tapatía', Sepúlveda declaró lo complicado que fue tomar la decisión para salir de 'La Máquina', donde fue una de las figuras, marcando 39 goles y 12 asistencias en más de 100 partidos disputados. "Difícil, creo que es difícil salir de Cruz Azul; después es un gran compromiso y una gran oportunidad que vi junto a mi familia. Agradecido con todos", comentó el ariete.

Así mismo, el 'Cuate' confirmó que su próximo equipo serían las Chivas, añadiendo que representa un reto enorme para su carrera el regresar a una institución tan importante en el balompié mexicano como lo es el Guadalajara. "Un reto y una responsabilidad enorme", señaló en los momentos previos para abordar el vuelo.

Se prevé que Sepúlveda reporte a las instalaciones de Verde Valle durante la tarde del miércoles, 17 de diciembre, para ser sometido a las pruebas médicas correspondientes y luego firmar el contrato para oficializar el acuerdo con la directiva presidida por Amaury Vergara. El delantero regresará al equipo jalisciense luego de haber pasado dos años y medio con el Cruz Azul.

Sepúlveda solo estuvo por medio semestre con Chivas, alcanzando a disputar solo 10 compromisos, cinco de ellos de la Liga MX y el resto fueron en la Copa MX. Bajo el mando de José Saturnino Cardozo, el 'Cuate' solo pudo marcar en una ocasión, además de una asistencia en poco menos de 600 minutos en cancha.

Ángel Sepúlveda se unirá a los otros elementos que han renovado con Chivas, además de las nuevas incorporaciones con el equipo 'Rojiblanco', como Brian Gutiérrez, el cual hará su debut en la Liga MX tras un exitoso paso por la MLS con el Chicago Fire. También se renovó a Armando González y se contará con el regreso de Ricardo Marín.

#Deportes | Chivas se sigue reforzando para el Clausura 2026; Guadalajara renueva a joven delantero por tres años ?uD83DuDE4Chttps://t.co/NY8oY7x7UU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui