Christian Horner busca ser rival de Red Bull; el exdirector invertiría en una escudería de Fórmula 1

Ciudad de México.- Solo han transcurrido seis meses desde que se anunció el despido de Christian Horner, que fungió como director de Red Bull por un par de décadas, y varios rumores lo han puesto con otras escuderías para su retorno a la Fórmula 1. El posible regreso pudiera concretarse para el 2026, aunque no sería como jefe de equipo, ya que todo apunta a que el empresario estaría comprando una parte de Alpine, convirtiéndose en accionista.

Horner estuvo por más de 20 años con Red Bull y formó parte fundamental en las mejores épocas que tuvo la escudería de las bebidas energéticas; el expiloto pudo cosechar ocho títulos de conductores y seis más por equipos para el equipo austriaco. Tras la muerte de Dietrich Mateschitz, la relación de Horner con Red Bull se fue deteriorando, hasta que se consumó su despido, impulsado por Helmut Marko.

#Deportes | Helmut Marko niega comentarios clasistas contra Sergio 'Checo' Pérez: "Fue inventado por ellos" uD83CuDFCE??https://t.co/26nI5WXMYh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

El inglés pudiera concretar su retorno a la máxima categoría del automovilismo, aunque ahora sería desde la oficina, pues el portal de ESPN informó que Horner estaría invirtiendo una estratosférica cantidad en Alpine. De acuerdo con los reportes, Christian comprará un aproximado del 24 por ciento del equipo francés, aunque para lograrlo, deberá desembolsar un aproximado de mil 500 millones de euros.

uD83DuDEA8 | NEW: Christian Horner is understood to be in advanced talks with an F1 team.



Here's what we know:https://t.co/49Xy936Q6Z — formularacers (@formularacers_) December 16, 2025

La buena relación que Horner y Flavio Briatore, jefe de Alpine, han mantenido con el pasar de los años, pudiera ser un factor a favor de dicho rumor. Desde el despido de Christian, varios directores de escuderías han declarado que su personalidad hace falta por el paddock. "Sí, lo extraño. Es un jefe de equipo increíble. Las cosas se complicaron en los últimos dos años. Creo que volverá", comentó Zak Brown, director de McLaren.

En caso de que Horner concrete el acuerdo, estaría reencontrándose con Pierre Gasly, piloto que tuvo bajo su mando durante su corta estadía por Red Bull, y también comandará al argentino Franco Colapinto. Dicho acuerdo se realizaría en el momento justo dentro de la F1, pues para el 2026, las escuderías deberán reinventar sus estructuras debido al cambio de reglamentación técnica de la FIA.

#Deportes | FIA y Fórmula 1 seguirán trabajando en conjunto; escuderías renuevan el 'Pacto de la Concordia' uD83CuDFCE?uD83EuDD1Dhttps://t.co/8Hr4JBwZ9D — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui