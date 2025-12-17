Confirmado: Los Dolphins envían a la banca a Tagovailoa por el novato Ewers

Miami, Estados Unidos.- El entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Mike McDaniel lo había adelantado un día antes y este miércoles lo confirmó: el quarterback Tua Tagovailoa irá a la banca para el duelo del próximo domingo y en su lugar el novato Quinn Ewers tendrá la titularidad.

Por ahora, Tua, quien fue seleccionado en primera ronda del draft dijo que contribuirá en todo lo que pueda a pesar de su decepción con cómo ha ido esta temporada. "Decepcionado", dijo Tagovailoa sobre la decisión del entrenador McDaniel de degradarle por Ewers. "Quiero decir, no me hace gracia, pero es algo fuera de mi control".

A major move in Miami: the Dolphins are benching QB Tua Tagovailoa and turning to Quinn Ewers as their new starting QB, per sources.



Ewers’ first start comes Sunday vs. the Bengals. pic.twitter.com/lzs2J1EfjP — Adam Schefter (@AdamSchefter) December 17, 2025

Esta decisión llegó después de que Tagovailoa sufriera en una derrota ante los Pittsburgh Steelers, que eliminaron a Miami (6-8) de la contienda por la postemporada. Ewers, seleccionado en la séptima ronda por Miami a principios de este año, hará su primera aparición como titular el domingo contra los Cincinnati Bengals, dijo McDaniel el miércoles. Zach Wilson, que ha sido el segundo quarterback de Miami durante la mayor parte de la temporada, será el suplente de Ewers. Tagovailoa será el tercer quarterback de emergencia.

Ewers tendrá su primera titularidad

"Naturalmente, diría que estoy decepcionado", dijo Tagovailoa. "Creo que es normal. Es una emoción humana normal. Pero fuera de eso, tengo que hacer mi parte. Mi papel aquí ahora mismo es ayudar a quien sea el quarterback de este equipo".

Para McDaniel, la decisión se redujo a quién consideraba que daba a los Dolphins la mejor oportunidad de ganar. Miami cayó 28-15 en Pittsburgh el lunes por la noche, cerrando la puerta a sus esperanzas de playoffs con tres partidos restantes en la temporada.

McDaniel también está en la cuerda floja por los malos reusltados

En dicho encuentro, Tagovailoa lanzó para solo 65 yardas en tres cuartos, y las áreas en las que ha parecido retroceder volvieron a ser evidentes, desde decisiones cuestionables hasta la falta de movilidad que le ha perjudicado durante toda la temporada. Lidera la NFL con 15 intercepciones y no ha cumplido con su contrato tras firmar una extensión de cuatro años y 212.4 millones de dólares en julio de 2024.

Ewers completó 5 de 8 pases para 53 yardas en su única acción esta temporada, en una derrota contundente ante los Browns en octubre. Fue el jugador número 231 seleccionado en el draft el pasado abril tras haber iniciado tres temporadas en Texas.

Fuente: Tribuna del Yaqui